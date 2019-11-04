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صور.. أطباء يزيلون ورمًا بحجم 18 كيلو من مبيض امرأة فى الهند

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 03:30 م
صور.. أطباء يزيلون ورمًا بحجم 18 كيلو من مبيض امرأة فى الهند اطباء هنود ينجحون فى إزالة ورم وزنه 18 كيلو
كتبت إيناس البنا

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نجح الجراحون في الهند من إزالة ورمًا ضخمًا يصل وزنه إلى (18 كجم) من مبيض امرأة بعد معاناتها من ألم شديد لمدة 7 أشهر قبل الجراحة، ولم تستطع تحمل تكاليف العلاج الطبي.

اطباء هنود يخرجوم ورم 18 كيلو من بطن امراة
اطباء هنود يخرجوم ورم 18 كيلو من بطن امراة

 

ووفقا لتقرير "ديلى ميل" شعرت امرأة تبلغ من العمر 38 عام بألم شديد فى المعدة تطلب دخولها إلى المستشفى مصابة بضيق شديد فى التنفس، وأجرى المسعفون مجموعة من الاختبارات لها ، حيث اكتشفوا وجود ورم بالمبيض يبلغ محيطه (106 سم).

وبحسب ما ورد حذر الأطباء من أن الورم ربما "يمزق بطنها" ، لو لم يتم إخراجه فى الحال، وتم علاج المرأة في  مستشفى تقع بمدينة جنوب غرب ناجبور في الهند، قام الأطباء بتشخيص حالتها بأنها مصابة بورم فى المثانة ، وهو ورم غير سرطاني مملوء بسائل مائي واضح.

الورم الذى تم استخراجه
الورم الذى تم استخراجه

 

وأكد الجراح المعالج، أن هذا الورم أكبر كيس عالجه، فكان حجمه كبير جدا لدرجة أنه استحوذ على 95 % من بطن المريضة، وأشار أن الجراحة كانت صعبة حيث كانت الكتلة ضخمة ، وتم إزالتها دون إفراغ محتويات السائل في تجويف البطن.

وأثناء الجراحة، كان هناك خطر من أن تحدث لدى المريضة انخفاض ضغط الدم، والتي تنتج عن فقدان الدم المفاجئ أو المفاجئ للسوائل داخل الجسم بسبب الضغط المفاجئ للورم، وقام الأطباء بإخراج الورم عن طريق إجراء شق 2 سم فوق عظمة العانة أسفل البطن الذين وجدوا صعوبة فى إزالة هذا الكيس الكبير عبر مساحة محدودة.

الورم قبل استئصاله
الورم قبل استئصاله

 

أعراض سرطان المبيض
 

قد يصعب التعرف على أعراض سرطان المبيض خاصة في وقت مبكر،  فغالبًا ما تكون متشابهة مع حالات أقل خطورة، مثل متلازمة القولون العصبي (IBS) أو متلازمة ما قبل الحيض (PMS).

الأعراض الأكثر شيوعا لسرطان المبيض هي:

الشعور المتضخم باستمرار .

انتفاخ البطن .

الانزعاج في منطقة البطن أو الحوض .

الشعور بالشبع بسرعة عند الأكل أو فقدان الشهية .

الحاجة إلى التبول في كثير من الأحيان أو أكثر من المعتاد .

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى:

عسر الهضم أو الغثيان .

ألم أثناء ممارسة الجنس .

تغيير في عادات الأمعاء .

ألم في الظهر .

نزيف مهبلي - نزيف خاص بعد انقطاع الطمث .

الشعور بالتعب طوال الوقت .

فقدان الوزن عن غير قصد .

 


سرطان المبيض

ورم فى المبيض

انقطاع الطمث

تجويف البطن

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