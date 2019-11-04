س و ج ..كل ما تريد معرفته عن طرح "أرامكو" السعودية فى البورصة

كتب – إسلام سعيد

بعد أن وافقت هيئة سوق المالية السعودية توافق على قيد وطرح أرامكو في البورصة للتداول، والذى يعد أكبر طرح فى العالم من حيث حجم هذه الشركة العملاقة، التى تصنف على أنها عملاق النفط، نقدم أهم الأسئلة وإجاباتها عن هذا الطرح.





متى سيتم طرح أرامكو فى البورصة السعودية؟



نقلت وكالات الأنباء تصريحات لأمين ناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو، بأن نشرة الطرح ستصدر يوم 9 نوفمبر الجاري، ومن المنتظر أن استكمال إجراءات الطرح فى المواعيد التالية 17 نوفمبر الإعلان عن سعر السهم وخلال 4 ديسمبر بدء التسجيل للاكتتاب على الأسهم و11 ديسمبر يتم بدء التداول





هل سيتم طرح اسهم أرامكو فى أى بورصة دولية؟



قررت إدارة أرامكو تأجيل خطط طرح حصة من الشركة في بورصتي نيويورك ولندن في الوقت الحالي.

هل تم تحديد عدد الأسهم المقرر طرحها؟



حتى الآن لم يتم تحديد عدد الأسهم المطروحة على أن يتم التحديد عقب انتهاء عملية بناء سجل الأوامر، وهناك توقعات تشير إلى أن يبلغ حجم الطرح نحو 1-2% من أسهم الشركة.





ما هو حجم أرباح إرامكو قبل عمليات الطرح مقارنة بالشركات الدولية الكبرى؟



قدر الخبراء أن أرامكو تضاهى حجم شركتي أبل العملاقة، وبلغ صافي أرباح أرامكو خلال 2018 ما قيمته 111 مليار دولار.

ما هو تقييم شركة ارامكو قبل عملية الطرح؟



نقلت وكالة بلومبرج إن السعودية قبلت بتقييم الشركة في نطاق 1.6-1.8 تريليون دولار لضمان نجاح الطرح، وكان تقييم الشركة نقطة خلافية أساسية منذ الإعلان للمرة الأولى عن نية الطرح قبل ثلاث سنوات.

هل قدمت أرامكو حوافز لجذب المستثمرين قبل الطرح؟

ستدفع أرامكو ضريبة دخل بواقع 20% فقط على أنشطة المصب المحلية، بدلا من الضريبة البالغة بين 50% و85% حاليا، وذلك بشرط أن تجمع أرامكو أنشطة المصب لديها في شركة منفصلة تملكها بالكامل قبل نهاية عام 2024.

وأكد مجلس إدارة أرامكو أيضا أن الشركة ستوزع أرباحا بقيمة 75 مليار دولار سنويا العام المقبل، إضافة توزيعات خاصة أخرى محتملة، وقد ترتفع التوزيعات إلى 80 مليار دولار سنويا إذا قدرت قيمة الشركة بنحو 1.8 تريليون دولار، وهو ما يعني الحصول على عائد على السهم بنحو 4.4%، وهي نسبة مرتفعة ولكنها تظل أقل من نسبة الـ 5% التي يحصل عليها المستثمرون في أسهم إكسون موبيل.

وكذلك سيحصل المستثمرون السعوديون الأفراد على سهم مجاني على كل 10 أسهم، في حالة الاحتفاظ بالسهم لمدة 180 يوما متصلة منذ اليوم البدء الأول للإدراج والتداول في البورصة السعودية. وذكرت تقارير إخبارية أن البنوك السعودية تلقت تعليمات بمنح مزيد من القروض للمستثمرين الأفراد الراغبين في الاكتتاب في أسهم أرامكو.





هل أثر قرار طرح ارامكو للتداول على بورصة المملكة العربية السعودية؟



هبطت الأسهم السعودية كردة فعل على أخبار طرح أرامكو، إذ سجل المؤشر العام تراجعا بلغ 2.4% خلال جلسة أمس، مع استعداد المستثمرين لتوجيه أموالهم نحو سهم عملاق النفط السعودي.

هل اختارت عملاق النفط مستشارى الطرح؟



كلفت أرامكو كلا من جي بي مورجان تشيس، مورجان ستانلي، بنك أوف أمريكا ميريل لينش، مجموعة جولدمان ساكس، مجموعة كريدي سويس، إتش إس بي سي، المصرف التجاري الوطني السعودي، ومجموعة سامبا المالية السعودية. وكذلك تشارك المجموعة المالية هيرميس في مهام الترويج للطرح.