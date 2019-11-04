عكاظ: ارامكو تطرح 100 سهم مجانى للسعوديين بم فيهم الأرامل و المطلقات

محمد عبد المجيد

أكدت شركة أرامكو ، أن هناك نظام حوافز للأفراد المشاركين فى الاكتتاب العام.

و وفقا لموقع "عكاظ" السعودى، ذكرت أنه يحق للمواطنين السعوديين الحصول على أسهم مجانية، بما فى ذلك السعودية المطلقة أو الأرملة التى لها أولاد قّصر سعوديون، شريطة أنه فى حالة تقديم نموذج طلب الاكتتاب لشخص سعودى يكتتب عن نفسه وغيره من أفراد أسرته المقيدين فى سجل الأسرة، سيعد كل فرد سعودى من أفراد الأسرة مستثمرا للأسهم المجانية.

ويحق لكل مستثمر فرد مستحق للأسهم المجانية، ومخصص له عدد من الأسهم، ولم يتصرف فيها بصورة مستمرة وغير منقطعة طوال 180 يوما من أول تاريخ التداول والإدراج فى السوق المالية، الحصول على سهم واحد فى مقابل كل 10 أسهم مخصصة له، على ألا يزيد عدد الأسهم المجانية الممنوحة والمستحقة لكل مستثمر على 100 سهم مجانى.

وذكرت أرامكو، أن المستثمرين الأفراد هى شريحة تشمل الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما فى ذلك المرأة السعودية المطلقة، أو الأرملة التى لها أولاد قَّصر من زوج غير سعودى، إذ يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصر لصالحها، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة، وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، وأى شخص طبيعى غير سعودى مقيم فى المملكة، وأى مواطن خليجى ممن يملك فى جميع الحالات حسابا بنكيا لدى إحدى الجهات المستلمة.