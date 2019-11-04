سى إن إن: تقليص مساعدات واشنطن لأوكرانيا هدفه الضغط لفتح ملف "نجل بايدن"

كتبت: نهال طارق

زعمت شبكة سى إن إن الأمريكية أن قرار الولايات المتحدة بتعليق قرابة 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا يهدف إلى الضغط على قادتها لفتح ملف الفساد المتورط فيه نجل المرشح الديمقراطى المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن.

وقالت الشبكة فى تقرير لها إن تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا التى تواجه تهديدات مستمرة من الانفصاليين المدعومين من روسيا يلقي بظلاله على ملف التحقيقات فى قضية نجل جو بايدن، وهو الملف الذي أصبح جزءاً رئيسياً فى اجراءات عزل ترامب داخل الكونجرس.

ونقلت الشبكة عن أحد القادة العسكريين الأوكرانيين بافيل سيرجفيتش، قوله إن الانفصاليين الأوكرانيين يستخدمون طائرات بدون طيار لإسقاط الالغام في اشارة منه للقوات الانفصالية المدعومة من روسيا، مؤكداً أن بلاده مستمرة فى مقاومة تلك التهديدات بدعم من واشنطن أو بدون ذلك.

ويعتبر العثور على دلائل للمساعدات الأمريكية العسكرية لخطوط الدفاع الأمامية صعبا، حيث تبدو ساحة المعركة القريبة من الحدود الأوكرانية أقرب لمشهد ينتمي إلى زمن الحرب العالمية الأولى أكثر منه إلى الخلافات السياسية في القرن الـ 21.

وكشفت العشرات من المحادثات مع الجنود والمدنيين الأوكرانيين عن شعورهم بالحصار حيث تحاول أوكرانيا استعادة المناطق التي سيطر عليها الانفصاليون المدعومين من روسيا، وفي الطرف الآخر بعيدا عن خطوط الدفاع الأولى يظهر الخبراء العسكريين من الولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع المدربين من العديد من دول حلف الناتو لتدريب الجيش الأوكراني.

وفي نفس السياق، قال كابتن الجيش الأمريكي ماثيو تشابمان عندما سئل عن رايه في التجميد المؤقت للمساعدات الامريكية انه لا يهتم بالسياسة الخارجية او السياسات الامريكية اثناء قيامه بمهمة