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رئيس وزراء اليابان يدين تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:31 م
رئيس وزراء اليابان يدين تجارب كوريا الشمالية الصاروخية رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
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أدان رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، اليوم الاثنين، إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ، وذلك خلال اجتماع على هامش اجتماع وزراء خارجية قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) فى العاصمة التايلاندية بانكوك.
 
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، عن آبى قوله " إن صواريخ كوريا الشمالية تنتهك بوضوح قرارات مجلس الأمن الدولى، وحث آبى أيضا قادة دول آسيان زائد ثلاثة، الصين وكوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا واليابان، على التنفيذ الكامل لعقوبات الأمم المتحدة على بيونج يانج لتحقيق نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية.
 
وأكد آبى للزعماء، حرصه على مقابلة الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون "بدون شروط" لإحداث انفراجه بشأن قضية اختطاف بيونج يانج للمواطنين اليابانيين فى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضى.
 
وفى الأشهر الأخيرة، واصلت كوريا الشمالية اختبار صواريخ باليستية قصيرة المدى.
 
وكان آبى، قد أجرى فى وقت سابق من اليوم، محادثات قصيرة مع الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، رغم استمرار توتر العلاقات بين البلدين الآسيويين بسبب النزاع حول قضايا تعويض العمال عن العمل القسرى فى زمن الحرب، وقالت سول إن آبى ومون اتفقا على ضرورة حل القضايا الثنائية العالقة من خلال الحوار.
 
يذكر أن، مجموعة الآسيان تضم بروناى وكمبوديا واندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، ولدى جميع هذه الدول الأعضاء علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية، ولكن ليس هنالك مثل هذه العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية.
 

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