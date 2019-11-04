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رئيس وزراء السودان من دارفور: السلام على رأس أولويات الحكومة الانتقالية

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 02:28 م
رئيس وزراء السودان من دارفور: السلام على رأس أولويات الحكومة الانتقالية الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السودانى
الخرطوم (أ ش أ)

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أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السودانى اليوم الاثنين، اهتمام الحكومة الانتقالية بتحقيق السلام وتنفيذ مطالب النازحين بالمعسكرات .. مشددا على أن السلام يأتى على رأس أولويات الحكومة الانتقالية.

وذكر مجلس الوزراء السودانى، فى بيان ، أن حمدوك أشار لدى تفقده أحوال النازحين بمعسكرى "أبو شوك" و"السلام" فى شمال دارفور (غرب السودان) إلى ضرورة الاهتمام برؤى وأفكار النازحين فى كيفية تحقيق السلام لأنهم الشريحة الأكثر تأثرا بالنزاعات المسلحة فى ولايات دارفور.


وأكد حرص الحكومة على العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم .. مشددا على أن السلام سيظل منقوصا ما لم يحقق مطالب النازحين.


وقال حمدوك، فى كلمة في معسكر "زمزم" للنازحين : "لن يهدأ لنا بال قبل تحقيق السلام، والعودة الطوعية للنازحين"..موضحا أن أولى أولويات حكومة الفترة الانتقالية، هى إيقاف الحرب، ووضع حد للمعاناة فى معسكرات النزوح واللجوء، وخلق أرضية صلبة لسلام مستدام.

وأشار إلى أن "ثانى الأولويات يتمثل في معالجة الأزمة الاقتصادية، التي تعتبر تركة مثقلة"..موضحا أن السودان "بلد غنى لا يحتاج إلى الهبات والعطايا"..مشددا على ضرورة تحقيق العدالية الانتقالية، التي يعتبر تحقيقها من أولويات الفترة الانتقالية.


وبدأ حمدوك اليوم زيارة إلى مدنية الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، تفقد خلالها سير العمل بمسجد الفاشر العتيق.

 

 


السودان

دارفور

النازحين

رئيس وزراء السودان

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