سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 11:16 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء السودان يستهل جولاته فى الولايات بزيارة دارفور

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 10:04 ص
رئيس وزراء السودان يستهل جولاته فى الولايات بزيارة دارفور الدكتور عبدالله حمدوك
الخرطوم (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السودانى، صباح اليوم الاثنين، إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب السودان) في زيارة تستغرق يوما واحدا.

وكان فى استقبال حمدوك بمطار الفاشر، الدكتور يوسف آدم الضى وزير ديوان الحكم الاتحادى، واللواء ركن مالك الطيب خوجلي والى شمال دار فور، وأعضاء حكومته.

وتعد هذه الزيارة، هي الأولى لرئيس وزراء السودان إلى الولايات، منذ تعيينه رئيسا للحكومة الانتقالية في أغسطس الماضي.

وقال حمدوك، في تصريح صحفى، "إن زيارتي للفاشر هى الزيارة الأولى لى من عدة زيارات سأقوم بها للعديد من ولايات السودان، ونظراً إلى أنني من مواليد منطقة ريفية، فأنا أعلم تماما أن جميع ربوع السودان مهمة، وليس المركز فقط، وأدرك جيدا أهمية خدمة كل بقاع الوطن، وإيصال صوت الذين لم يستمع النظام السابق إليهم على مر العقود".


وأضاف "الأولوية فى زياراتي لمختلف ولايات السودان، هي الاستماع لأولئك الذين عانوا من التهميش، واستشراف خطى واضحة من أجل تحقيق السلام والاستقرار".. مؤكدا أن إشراك أى جزء من الوطن فى مسيرة التغيير، هو أحد أهم دعائم تطبيق شعار الثورة.

 


السودان

دارفور

رئيس وزراء السودان

ولايه دارفور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نيفين جامع: المشروعات الصغيرة ركيزة للتنمية الاقتصادية فى مصر

نيفين جامع: المشروعات الصغيرة ركيزة للتنمية الاقتصادية فى مصر

مصرع 3 عمال أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل مهجور بالفيوم

مصرع 3 عمال أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل مهجور بالفيوم

فيديو معلوماتى.. 4 أسباب مفاجئة وراء ارتجاف يديك

فيديو معلوماتى.. 4 أسباب مفاجئة وراء ارتجاف يديك

شارموفرز ونسمة محجوب مفاجأة بريزنتيشن فى حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا

شارموفرز ونسمة محجوب مفاجأة بريزنتيشن فى حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا

ماركا: أجيري يقترب من تدريب ليجانيس الإسبانى

ماركا: أجيري يقترب من تدريب ليجانيس الإسبانى

رئيس الوزراء يتابع اليوم الموقف التنفيذى لمبادرة حياة كريمة

رئيس الوزراء يتابع اليوم الموقف التنفيذى لمبادرة حياة كريمة

بدء تسليم قطع أراضى "بيت الوطن والأكثر تميزا" بدمياط الجديدة" 17 نوفمبر

بدء تسليم قطع أراضى "بيت الوطن والأكثر تميزا" بدمياط الجديدة" 17 نوفمبر

حسين عبد الرسول.. مكتشف مقبرة توت عنخ آمون

حسين عبد الرسول.. مكتشف مقبرة توت عنخ آمون

CNN: ماكدونالدز تطيح برئيس مجلس إدارتها.. اعرف السبب

CNN: ماكدونالدز تطيح برئيس مجلس إدارتها.. اعرف السبب

لماذا يجب اختبار قاعدة المريخ على سطح القمر أولا؟

لماذا يجب اختبار قاعدة المريخ على سطح القمر أولا؟

أغلى حقائب يد فى التاريخ.. مرصعة بالماس ويمكن تحويل يد إحداها لسوار وسلسلة

أغلى حقائب يد فى التاريخ.. مرصعة بالماس ويمكن تحويل يد إحداها لسوار وسلسلة

التعليم: إصدار قرابة 20 ألف مستخرج لشهادة الثانوية العامة خلال شهرين

التعليم: إصدار قرابة 20 ألف مستخرج لشهادة الثانوية العامة خلال شهرين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة