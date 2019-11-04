رئيس وزراء السودان يستهل جولاته فى الولايات بزيارة دارفور

الخرطوم (أ ش أ)

وصل الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السودانى، صباح اليوم الاثنين، إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب السودان) في زيارة تستغرق يوما واحدا.

وكان فى استقبال حمدوك بمطار الفاشر، الدكتور يوسف آدم الضى وزير ديوان الحكم الاتحادى، واللواء ركن مالك الطيب خوجلي والى شمال دار فور، وأعضاء حكومته.

وتعد هذه الزيارة، هي الأولى لرئيس وزراء السودان إلى الولايات، منذ تعيينه رئيسا للحكومة الانتقالية في أغسطس الماضي.

وقال حمدوك، في تصريح صحفى، "إن زيارتي للفاشر هى الزيارة الأولى لى من عدة زيارات سأقوم بها للعديد من ولايات السودان، ونظراً إلى أنني من مواليد منطقة ريفية، فأنا أعلم تماما أن جميع ربوع السودان مهمة، وليس المركز فقط، وأدرك جيدا أهمية خدمة كل بقاع الوطن، وإيصال صوت الذين لم يستمع النظام السابق إليهم على مر العقود".



وأضاف "الأولوية فى زياراتي لمختلف ولايات السودان، هي الاستماع لأولئك الذين عانوا من التهميش، واستشراف خطى واضحة من أجل تحقيق السلام والاستقرار".. مؤكدا أن إشراك أى جزء من الوطن فى مسيرة التغيير، هو أحد أهم دعائم تطبيق شعار الثورة.