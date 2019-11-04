تموين شمال سيناء : استلام 200 تظلم من المستبعدين من البطاقات

كتب مدحت وهبة

أعلن المحاسب فتحي راشد ، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء ، أنه تم استلام نحو 200 تظلم لحاملي البطاقات التموينية ، وذلك ضمن محددات المرحلة الرابعة من حذف غير مستحقي الدعم الحكومي، وجاري مراجعة التظلمات ، مع استمرار صرف المقررات التموينية لجميع حاملي البطاقات.





وقال إنه يتم صرف المقررات التموينية الخاصة بشهر نوفمبر الجاري ، وسلع فارق نقاط الخبز المدعم ، لنحو 100 ألف بطاقة تموينية يستفيد منها نحو 326 ألف مواطن فى محافظة شمال سيناء ، من خلال 100 بقال موزعين على مدن محافظة شمال سيناء لافتا ،أنه تم استلام جميع المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري، والتي تبلغ 422 طن أرز، و315 طن سكر، و402 كرتونة زيت، اضافة إلى استلام حصص الدقيق المدعم للمخابز، وذلك بنحو 45 ألف جوال دقيق، مع وجود احتياطي من الدقيق يكفي 15 يوم.





وأكد مدير مديرية التموين، أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق من خلال مفتشي التموين والإدارة العامة لمباحث التموين وقوات انفاذ القانون بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة لضبط الخارجين عن القانون والمسئولين عن تهريب السلع الغذائية والاستراتيجية، علاوة على ذلك مراقبة المخابز البلدية المدعمة في المحافظة والبالغ عددها 96 مخبز بلدي مدعم على مستوى المحافظة.





وأشار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، الي توافر حصص مستودعات البوتاجاز والمواد البترولية مع وجود احتياطي لمدة 3 ايام، موضحًا أن محافظة شمال سيناء يوجد بها 5 مستودعات بوتاجاز، في مناطق رمانة ونجيلة بمدينة بئر العبد، ومدينة نخل، ومدينة الحسنة، ومدينة العريش، بالإضافة إلى عدد 3 محطات للغاز الصب في العريش، والشيخ زويد، وبئر العبد، وتشهد ضخ 65 طن يوميًا، وذلك لكل محطة.