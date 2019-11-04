تركيب 4600 عداد كهرباء مسبوق الدفع بدور العبادة بالإسكندرية لترشيد الاستهلاك

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس مدحت فودة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن الشركة تستهدف تغير 5 آلاف و 200 عداد تقليدى بدور العبادة بالمناطاق التابعة للشركة بالكامل إلى أخرى مسبوقة الدفع، بهدف ترشيد الاستهلاك وضمان تحصيل قيمة الاتسهلاك مقدما.

وأضاف فودة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم حتى الأن تغير 4 آلاف و600 عداد مسبوق دفع بدور العبادة بنطاق عمل شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، لاتفاً إلى أنه تم تنفيذ تخطة تحويل العدادات مسبوقة الدفع بدور العبادة بنسبة 90% من المستهدف.

وأشار فودة إلى أن إجمالى العدادات مسبوقة الدفع بنطاق عمل شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بلغ 450 ألف عداد مسبوق الدفع حتى الأن، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 8 آلاف عداد ذكى فى إطار خطة وزارة الكهرباء لتركيب 250 ألف عداد ذكى كمشروع تجريبى على مستوى الجمهورية.