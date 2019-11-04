بوتين يكرم المصرية مكارم الغمرى أستاذ الأدب الروسى ويمنحها وسام بوشكن

كتب: أحمد جمعة

كرم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الأستاذة الدكتورة مكارم الغمرى أستاذ الأدب الروسى والعميد الأسبق لكلية الألسن جامعة عين شمس، ومنحها وسام بوشكن فى قصر الكريملين تقديرا لدورها فى الحوار الثقافى بين مصر وروسيا.

ويعتبر وسام بوشكين من أرفع الأوسمة في روسيا.

الدكتورة مكارم الغمرى هى الرئيس السابق لقسم اللغة الروسية كلية الألسن جامعة عين شمس ولها العشرات من المؤلفات والدراسات في الأدب واللغة الروسية مثل مؤثرات عربية في الأدب الروسى.

ولدت الدكتورة مكارم الغمرى فى الفيوم عام 1947 وهى عميد سابق لكلية الألسن ووصلت لمرتبة مرموقة نظرا لإسهاماتها في مجالات الترجمة والأدب، وريادتها فى تطوير تعليم اللغات في مصر.

تخرجت مكارم الغمرى فى قسم اللغة الروسية فى كلية الأسلن جامعة عين شمس عام 1967. بفضل تفقوها عُينت معيدة فى نهاية العام نفسه للمساعدة فى التدريس والبحث العلمي. ثم حصلت مكارم على درجة الدكتوراة في الأدب الروسي المقارن من جامعة موسكو عام 1973م.

وإلى جانب المؤلفات الأكاديمية والبحثية في مجالات الأدب والترجمة، كتبت مكارم الغمري الكثير من الكتب النقدية والتحليلية للأدب الروسي، كما أنها ترجمت العديد من المؤلفات الروسية إلى العربية لنشر الأدب الروسي بين متحدثي العربية.