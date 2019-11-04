سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 07:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

بوتين يكرم المصرية مكارم الغمرى أستاذ الأدب الروسى ويمنحها وسام بوشكن

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:08 م
بوتين يكرم المصرية مكارم الغمرى أستاذ الأدب الروسى ويمنحها وسام بوشكن بوتين يكرم المصرية مكارم الغمرى أستاذ الأدب الروسى ويمنحها وسام بوشكن
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الأستاذة الدكتورة مكارم الغمرى أستاذ الأدب الروسى والعميد الأسبق لكلية الألسن جامعة عين شمس، ومنحها وسام بوشكن فى قصر الكريملين تقديرا لدورها فى الحوار الثقافى بين مصر وروسيا.

 

ويعتبر وسام بوشكين من أرفع الأوسمة في روسيا.

 

الدكتورة مكارم الغمرى هى الرئيس السابق لقسم اللغة الروسية كلية الألسن جامعة عين شمس ولها العشرات من المؤلفات والدراسات في الأدب واللغة الروسية مثل مؤثرات عربية في الأدب الروسى.

 

ولدت الدكتورة مكارم الغمرى فى الفيوم عام 1947 وهى عميد سابق لكلية الألسن ووصلت لمرتبة مرموقة نظرا لإسهاماتها في مجالات الترجمة والأدب، وريادتها فى تطوير تعليم اللغات في مصر.

 

تخرجت مكارم الغمرى فى قسم اللغة الروسية فى كلية الأسلن جامعة عين شمس عام 1967. بفضل تفقوها  عُينت معيدة فى نهاية العام نفسه للمساعدة فى التدريس والبحث العلمي. ثم حصلت مكارم على درجة الدكتوراة في الأدب الروسي المقارن من جامعة موسكو عام 1973م.

 

وإلى جانب المؤلفات الأكاديمية والبحثية في مجالات الأدب والترجمة، كتبت مكارم الغمري الكثير من الكتب النقدية والتحليلية للأدب الروسي، كما أنها ترجمت العديد من المؤلفات الروسية إلى العربية لنشر الأدب الروسي بين متحدثي العربية.


اخبار مصر

بوتين

وسام بوشكن

اخبار روسيا

العلاقات المصريه الروسيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

ليجانيس الإسباني يعلن تعاقده مع خافيير اجيري رسميا

ليجانيس الإسباني يعلن تعاقده مع خافيير اجيري رسميا

فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟

فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟

قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو

قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة