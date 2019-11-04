بوتين يقيل 11 جنرالا فى أجهزة الأمن

أقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، 10 جنرالات في أجهزة الأمن الروسية ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
بوتين يقيل 11 جنرالا فى أجهزة الأمنالإثنين، 04 نوفمبر 2019 07:23 م
بوتين
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