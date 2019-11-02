11 نوفمبر.. جامعة بنها تنظم معرض الابتكارات بحضور رجال أعمال

القليوبية إبراهيم سالم

يقيم مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة بنها معرض الابتكارات الأول بالجامعة، يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر 2019، تحت رعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة – فى تصريحات صحفية مساء اليوم السبت - أن المعرض يهدف إلى عمل سوق سنوى يستعرض فيه المبتكرين والمخترعين من أبناء جامعة بنها ومحافظة القليوبية ابتكاراتهم فى 4 محاور رئيسية، وذلك بحضور باحثين ورجال أعمال وممثلين من جهات تمويل البحث العلمى والابتكار، بهدف نشر ثقافة الابتكار والمساهمة فى خلق بيئة محفزة للابتكار والمساعدة فى تسويق الابتكارات، كما يمثل المعرض منصة للتواصل بين كل أطراف منظومة دعم الابتكار وبين الجامعات وقطاع الصناعة.

وتابع رئيس جامعة بنها أن المشاركة بالمعرض تتبلور فى عدة محاور، أولها القطاع الهندسى، والثانى القطاع الطبى والزراعى، والثالث قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية، والرابع الفنون "التطبيقية - التشكيلية - التعبيرية – الموسيقية"، مشيرا إلى أن جوائز المعرض، تتمثل فى تقديم الجامعة جوائز تشجيعية مالية للمشاريع والأعمال المتميزة، وقيمة الجائزة الواحدة 5000 جنيه مصرى لأفضل فكرة مشاركة لكل قطاع، ويتم تحكيم الأفكار بناءا على رأى لجنة تحكيم متخصصة فى المحاور الأربعة، موضحا أنه يتم تنظيم المعرض بحضور مستثمرين، وممثلين عن أكاديمية البحث العلمى، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



