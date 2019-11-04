انهيار جزئى بمصنع فى قليوب بعد نشوب حريق به وصعوبة السيطرة عليه

وفي هذا السياق، أكد حامد طلبة رئيس مجلس مدينة قليوب، أن محاولات الإطفاء والسيطرة على النيران مستمرة بحضور الأجهزة التنفيذية وعلى رأسهم الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.

وأضاف أن الحريق إندلع اليوم في الـ 5 مساء بمخزن للبطاريات القابلة للاشتعال على مساحة 200 متر، ثم امتد الحريق إلى مساحة 4200 متر، وذلك نظرا للمواد القابلة للاشتعال، حيث وصل الحريق إلى الثلاث طوابق ولا يوجد خسائر في الأرواح ولا إصابات، ومازالت جهود إطفاء الحريق مستمرة حيث يتم التعامل بأسلوب حذر منعا لأي إصابات ومنع انتقاله للمنطقة الصناعية المجاورة.

من جانبه، أمر الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية بتوفير 30 سيارة إطفاء من القليوبية والاستعانة بالقاهرة والجيزة، كما تم الاستعانة بالقوات المسلحة وشركات البترول، حيث تم الدفع بأربع عربات للإطفاء الرغوى لمحاولة السيطرة على الحريق.

كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية قد تلقي إخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق هائل بشركة دراجات بخارية "أبو حوا" بقرية كفر أبو جمعة مركز قليوب.

انهيار نصف مبني مصنع بقليوب (1)



انهيار نصف مبني مصنع بقليوب (2)



انهيار نصف مبني مصنع بقليوب (3)



انهيار نصف مبني مصنع بقليوب (4)



انهيار نصف مبني مصنع بقليوب (5)



انهيار نصف مبني مصنع بقليوب (6)



انهيار نصف مبني مصنع بقليوب (7)



انهيار نصف مبني مصنع بقليوب (8)



انهيار نصف مبني مصنع بقليوب (9)