امتداد حريق قليوب.. والدفع بـ 30 سيارة إطفاء لمنع انتقاله للمنطقة الصناعية

وأوضح المحافظ، أنه في حوالي الساعة الخامسة مساء حدث حريق بمخزن للبطاريات القابلة للاشتعال على مساحة 200 م، ثم امتد الحريق إلى مساحة 4200 م، وذلك نظرا للمواد القابلة للاشتعال، حيث وصل الحريق إلى الثلاث طوابق ولا يوجد خسائر في الأرواح ولا إصابات، ومازالت جهود الحريق مستمرة حيث يتم التعامل بأسلوب حذر منعا لأي إصابات ومنع انتقاله للمنطقة الصناعية المجاورة.

وأوضح المحافظ، أنه لن يتحرك من موقع الحريق قبل إخماد الحريق، بحضور اللواء طارق عجيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، واللواء أحمد عشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحامد طلبة رئيس مجلس مدينة قليوب، ومجدي حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وعدد كبير من قادة الأمن والدفاع المدني والإسعاف والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.