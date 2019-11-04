انشاء وحدة إدارة المجلات العلمية بجامعة بنى سويف لتحسين الدوريات المتخصصة

بنى سويف - هانى فتحى

وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن فى جلسته رقم (176)، على إنشاء وحدة ادارة المجلات العلمية لتكون بمثابة كيان إدارى مستقل يختص بإدارة شئون المجلات العلمية بالجامعة، ويهدف إلى الارتقاء بمستوى دوريات الجامعة المتخصصة إلى العالمية وإتاحة الفرصة لها للتمثيل الدولى وإدراج المجلات المطورة ضمن فهرست الدوريات العلمية ذات معامل التأثير المتقدم .

وأوضح رئيس الجامعة أن مهمة الوحدة وضع القواعد التنظيمية والمعايير العلمية المتعارف عليها، وسد النقص فى المجلات العلمية فى بعض التخصصات، وتحديث وتطوير المجلات القائمة، إضافة إلى المساهمة فى إدراج دوريات الجامعة فى قواعد التصنيف العالمية وتعزيز التعاون بين المجلات العلمية ذات التخصصات المتشابهة،وتوسيع قاعدة النشر والتوزيع لخدمة الباحثين والمستفيدين محليا ودولياً.