تدريس مادة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد لطلاب كليات جامعة بنى سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إضافة مقرر مادة "حقوق الإنسان ومكافحة الفساد" ضمن لائحة كافة كليات الجامعة مع اعتبارها مادة نجاح ورسوب، جاء ذلك خلال ترأسه مجلس الجامعة رقم 176.

وأشار رئيس الجامعة فى بيان له ، إلى أن تدريس هذه المادة يهدف الى التعرف على مفهوم الفساد وطرق مواجهته قانونيا واجتماعيا. وكذلك رفع وعى الأجيال الشابة في قضايا مكافحة الفساد والتصدي للشائعات المغرضة من خلال المشاركة بفعالية في الجهود الوطنية لمكافحة الفساد ، كما لها دور مهم في رفع مستوى الفهم لدى الطلاب، والاطلاع على مواثيق الشرف.

من ناحية أخرى عقد الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بني سويف اجتماعا موسعا مع مديري الكليات ومساعديهم ومسئولي الاستحقاقات على مستوى كليات ومعاهد الجامعة ، بحضور الدكتور شعبان مبارز المستشار المالي لرئيس الجامعة والاستاذ مدحت مهدوي أمين عام الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء ، أنه يرحب بكافة المقترحات التي تخدم المصلحة العامة بشرط مطابقتها للوائح والقوانين ، مطالبا بضرورة سرعة الانتهاء من اجراءات تطبيق الحد الأدنى ، وعقد لقاءات دورية مع العاملين بكافة الإدارات لتطوير العمل ومناقشة المشكلات والحلول والمقترحات، مؤكد على عدم السماح بدخول السيارات والدرجات البخارية الى حرم الجامعة بدون "بادج " الجامعة .