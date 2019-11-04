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اليوم.. سماع الشهود فى محاكمة 73 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 05:00 ص
اليوم.. سماع الشهود فى محاكمة 73 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة" محكمه_ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تستمع الدائرة 4 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، لأقوال الشهود في إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا في "فض اعتصام رابعة العدوية". 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية محمد الجمل.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقًا لـ75 متهمًا من بينهم محمد البتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وكما قضت بأحكام بالمشدد لباقي المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.


اعتصام رابعة

محكامة المتهمين بفض رابعه

جنايات القاهرة

محاكمة الاخوان

اعتصام الاخوان

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