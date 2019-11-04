سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 02:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اليورو يهبط قبل كلمة لاجارد لكن آمال تأجيل رسوم تقدم دعما

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 11:58 ص
اليورو يهبط قبل كلمة لاجارد لكن آمال تأجيل رسوم تقدم دعما اليورو
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تراجع اليورو اليوم الاثنين في ظل ترقب المستثمرين لأول كلمة تلقيها كريستين لاجارد كرئيس للبنك المركزي الأوروبي، لكن آمال بأن الولايات المتحدة قد تحبذ عدم فرض رسوم جمركية على واردات السيارات أبقت عليه قرب أعلى مستوياته في أسابيع.

وتلقي لاجارد أول كلمة لها اليوم الاثنين كرئيس للبنك، وتفترض الأسواق أنها ستلتزم بنهج سياسة التيسير الذي انتهجه سلفها ماريو دراجي.

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس في مقابلة نشرت أمس الأحد إن واشنطن قد لا تحتاج لفرض رسوم جمركية على المركبات المستوردة في وقت لاحق هذا الشهر بعد إجراء "مناقشات جيدة" مع صناع سيارات في الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا.

وتم بالفعل تأجيل فرض الرسوم الجمركية مرة واحدة لمدة ستة أشهر، ويقول خبراء في مجال التجارة إن ذلك قد يحدث مجددا.

وكان اليورو متراجعا 0.15 % في أحدث التعاملات عند 1.1150 دولار لكنه قريب من المستوى المرتفع الذي بلغه الشهر الماضي عند 1.1180 دولار.

واستقر مؤشر يتتبع أداء الدولار مقابل ستة عملات رئيسية في أحدث التعاملات عند 97.299.

وارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في 12 أسبوعا عند 7.0225 مقابل الدولار في السوق الخارجية، مع استمرار تحسن إقبال المستثمرين على المخاطرة.

ويراقب المتعاملون محادثات التجارة الصينية الأمريكية بعد أن قال كلا الجانبين إنهما أحرزا تقدما صوب اتفاق مرحلة أولى قد يجري توقيعه في وقت ما هذا الشهر.

وظل أداء الجنيه الإسترليني جيدا عند 1.2932 دولار بعد ارتفاعه الشهر الماضي من 1.2200 دولار، إذ يقول مستثمرون أن خطر خروج صعب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصبح أقل في الوقت الراهن في ظل الإعداد لحملات انتخابية.


الرسوم الجمركية

اليورو

التجارة الصينية الأمريكي

الحرب التجارية

رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو

قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى

سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى

فى عيد الحب المصرى.. "مصطفى" لزوجته: دمتِ لى نعمة

فى عيد الحب المصرى.. "مصطفى" لزوجته: دمتِ لى نعمة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

ريما وعادتها اللئيمة.. إخوانى هارب يشكك فى الشعراوى:كان بيقول أحاديث ضعيفة

ريما وعادتها اللئيمة.. إخوانى هارب يشكك فى الشعراوى:كان بيقول أحاديث ضعيفة

توماس كوك تعود للحياة من شنغهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية

توماس كوك تعود للحياة من شنغهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية

إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية.. وتكليف رئاسى بضغط الجدول الزمنى

إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية.. وتكليف رئاسى بضغط الجدول الزمنى

محمد صلاح ينافس على جائزة أجمل هدف فى 2019

محمد صلاح ينافس على جائزة أجمل هدف فى 2019

القوات المسلحة تعلن تدمير فتحتى نفق وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء

القوات المسلحة تعلن تدمير فتحتى نفق وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 83 تكفيريا فى عمليات بشمال سيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 83 تكفيريا فى عمليات بشمال سيناء

صور.. مطار شرم الشيخ يستعد لاحتفالية افتتاح مبنى الركاب رقم 2

صور.. مطار شرم الشيخ يستعد لاحتفالية افتتاح مبنى الركاب رقم 2

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة