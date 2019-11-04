القومى للمرأة بالشرقية: استخراج 200 بطاقة رقم قومى بالمجان بقرية غزالة

الشرقية - فتحية الديب

قالت الدكتورة "عايدة عطية" مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، إن المجلس قام بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالزقازيق، بإشراف العميد محمد إسماعيل، مدير إدارة الأحوال المدنية بالشرقية، باستخراج 200 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات ورفع الغرامات عن المتأخرات منهن بقرية غزالة بمركز الزقازيق.

وأضافت، فى تصريح صحفى خاص لـ "اليوم السابع" أن ذلك يأتى فى إطار مشروع استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات بالمجان بالمناطق الأكثر احتياجا تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة بالجمهورية، والذى ينفذه فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، بالتعاون مع مراكز معلومات التنمية المحلية و الجمعيات الأهلية وبالتنسيق مع الأحوال المدنية.

استخراج بطاقات رقم قومى بالمجان بقرية غزالة

القومى للمراة بالشرقية يوفر بطاقات مجانا لغير القادرات

مأمورية من الأحوال المدنية تصور السيدات بالقرى