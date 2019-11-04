سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

القوات المسلحة تعلن تدمير فتحتى نفق وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 11:59 ص
القوات المسلحة تعلن تدمير فتحتى نفق وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء القضاء على العناصر الإرهابية _ أرشيفية
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، جهود الجيش والشرطة لـ مكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الفترة من 28/09/2019 وحتى اليوم، حيث استطاعت اكتشاف وتفجير عدد 376 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات  واكتشاف وتدمير عدد 2 فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

 

ونجحت القوات ضبط وتدمير عدد 33 سيارة، وعدد 93 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة وتدمير عدد كبير من الملاجئ والمخابئ عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة خاصة بالعناصر الإرهابية، كما تم القبض على 61 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

 

 

 


القوات المسلحه

بيان القياده العامه

الجيش المصرى

بيان الجيش

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوات المسلحة تعلن القضاء على 83 تكفيريا فى عمليات بشمال سيناء

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 11:54 ص

بيان عاجل للقيادة العامة للقوات المسلحة بعد قليل

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 11:36 ص

القوات المسلحة تفتتح مجمعا حضاريا وتنمويا يضم 100 بيت بدوى بوسط سيناء

الأحد، 03 نوفمبر 2019 04:59 م

"جيش مصر وكفى"..القوات المسلحة تجرى تدريبات مشتركة مع أكبر جيوش العالم خلال شهر أكتوبر..تدريب لأول مرة مع باكستان فى "إسلام أباد"..ومسرح عمليات فى الأسطولين الشمالى والجنوبى..ومناورة بالذخيرة فى المنطقة الغربية

الأحد، 03 نوفمبر 2019 03:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توماس كوك تعود للحياة من شنجهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية

توماس كوك تعود للحياة من شنجهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية

إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية.. وتكليف رئاسى بضغط الجدول الزمنى

إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية.. وتكليف رئاسى بضغط الجدول الزمنى

محمد صلاح ينافس على جائزة أجمل هدف فى 2019

محمد صلاح ينافس على جائزة أجمل هدف فى 2019

القوات المسلحة تعلن تدمير فتحتى نفق وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء

القوات المسلحة تعلن تدمير فتحتى نفق وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 83 تكفيريا فى عمليات بشمال سيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 83 تكفيريا فى عمليات بشمال سيناء

صور.. مطار شرم الشيخ يستعد لاحتفالية افتتاح مبنى الركاب رقم 2

صور.. مطار شرم الشيخ يستعد لاحتفالية افتتاح مبنى الركاب رقم 2

اللجنة العامة للبرلمان توافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

اللجنة العامة للبرلمان توافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

بيان عاجل للقيادة العامة للقوات المسلحة بعد قليل

بيان عاجل للقيادة العامة للقوات المسلحة بعد قليل

شبح إقالة كوفاتش يطارد 4 مدربين فى أوروبا.. أرسنال يمنح إيمرى مهلة أخيرة لإيقاف نزيف النقاط.. معاناة توتنهام مستمرة مع بوكيتينو.. ريال مدريد يتحكم فى كرسى تدريب برشلونة.. وحلم دورى الأبطال يهدد بقاء سولشاير

شبح إقالة كوفاتش يطارد 4 مدربين فى أوروبا.. أرسنال يمنح إيمرى مهلة أخيرة لإيقاف نزيف النقاط.. معاناة توتنهام مستمرة مع بوكيتينو.. ريال مدريد يتحكم فى كرسى تدريب برشلونة.. وحلم دورى الأبطال يهدد بقاء سولشاير

نيفين جامع: المشروعات الصغيرة ركيزة للتنمية الاقتصادية فى مصر

نيفين جامع: المشروعات الصغيرة ركيزة للتنمية الاقتصادية فى مصر

مصرع 3 عمال أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل مهجور بالفيوم

مصرع 3 عمال أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل مهجور بالفيوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة