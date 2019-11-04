القوات المسلحة تعلن تدمير فتحتى نفق وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء

كتب زكى القاضى

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، جهود الجيش والشرطة لـ مكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الفترة من 28/09/2019 وحتى اليوم، حيث استطاعت اكتشاف وتفجير عدد 376 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير عدد 2 فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

ونجحت القوات ضبط وتدمير عدد 33 سيارة، وعدد 93 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة وتدمير عدد كبير من الملاجئ والمخابئ عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة خاصة بالعناصر الإرهابية، كما تم القبض على 61 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .