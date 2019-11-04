القوات المسلحة تعلن القضاء على 83 تكفيريا فى عمليات بشمال سيناء

كتب ــ زكى القاضى

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، جهود الجيش والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، أسفرت خلال الفترة من 28/09/2019 وحتى اليوم، والتى استطاعت فيها القوات الجوية استهداف وتدمير (14) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير عدد ( 115) عربة دفع رباعى (9 على الاتجاه الشمالى الشرقى – 52 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى – 54 على الاتجاه الإستراتيجى الجنوبى ).

كما تم القضاء على 77 فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد 65 قطعة سلاح مختلفة الأنواع و78 خزنة و20 بمبة هاون وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير ووحدات طاقة شمسية وأجهزة اتصال بشمال ووسط سيناء، كما تم تنفيذ عدة عمليات نوعية أسفرت عن مقتل 6 أفراد تكفيريين شديدى الخطورة.