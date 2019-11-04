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الصين تدعو أمريكا إلى وقف إثارة الاضطرابات فى بحر الصين الجنوبى

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:04 م
الصين تدعو أمريكا إلى وقف إثارة الاضطرابات فى بحر الصين الجنوبى المتحدث باسم الخارجية الصينية جينج شوانج
بكين(أ ش أ)

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دعت الصين الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، إلى وقف إثارة الاضطرابات فيما يتصل بقضية بحر الصين الجنوبى، واحترام الجهود التى تبذلها دول المنطقة من أجل تسوية الخلافات عبر الحوار.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج، خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة اليوم، تعليقا على تنديد مبعوث الرئيس الأمريكي إلى قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقدة في تايلاند بما وصفه بـ "الترهيب" الصينى فى بحر الصين الجنوبى.

وقال شوانغ إن "الوضع الراهن في بحر الصين الجنوبى مستقر بوجه عام بفضل آليات التعاون والتشاور التي وضعتها الدول المعنية في المنطقة، وإن الولايات المتحدة ليست طرفا معنيا في القضية، وإنه يجب احترام جهود الصين ودول جنوب شرق آسيا فيما يتعلق بتسوية النزاعات عبر الحوار".

وأضاف أن الصين ودول آسيان ستواصل المشاورات بشأن مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي من أجل حماية السلام والاستقرار في المنطقة بشكل فعال، مشيرا إلى أن وصف دول المنطقة للعلاقات مع الصين بأنها "ديناميكية" هو أفضل رد على محاولات (الولايات المتحدة) الإضرار بالعلاقات بين الجانبين (الصين ودول آسيان).

الصين

امريكا

بحر الصين الجنوبى

اسيان

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