الصين تدعو أمريكا إلى وقف إثارة الاضطرابات فى بحر الصين الجنوبى

بكين(أ ش أ)

دعت الصين الولايات المتحدة الأمريكية ، اليوم الاثنين، إلى وقف إثارة الاضطرابات فيما يتصل بقضية بحر الصين الجنوبى ، واحترام الجهود التى تبذلها دول المنطقة من أجل تسوية الخلافات عبر الحوار



جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج، خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة اليوم، تعليقا على تنديد مبعوث الرئيس الأمريكي إلى قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقدة في تايلاند بما وصفه بـ "الترهيب" الصينى فى بحر الصين الجنوبى .



وقال شوانغ إن "الوضع الراهن في بحر الصين الجنوبى مستقر بوجه عام بفضل آليات التعاون والتشاور التي وضعتها الدول المعنية في المنطقة، وإن الولايات المتحدة ليست طرفا معنيا في القضية، وإنه يجب احترام جهود الصين ودول جنوب شرق آسيا فيما يتعلق بتسوية النزاعات عبر الحوار ".