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الصين تعارض بشدة انتهاك سفينة حربية أمريكية مياهها الإقليمية

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:00 م
الصين تعارض بشدة انتهاك سفينة حربية أمريكية مياهها الإقليمية سفينة أمريكية - أرشيفية
بكين /أ ش أ/

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أعربت الصين، عن معارضتها القوية لانتهاك سفينة حربية أمريكية المياه الإقليمية الصينية قبالة جزر "شيشا" فى بحر الصين الجنوبى، اليوم السبت، مؤكدة أنها ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها الوطنى.

وقال الكولونيل "لى هوامين" المتحدث باسم القيادة الجنوبية لجيش التحرير الشعبى الصينى، فى تصريح اليوم، إن الصين أرسلت سفينة وطائرة عسكرية للتعرف على السفينة الحربية الأمريكية (واين إى ماير)، وقامت بتحذيرها وطلبت منها مغادرة المنطقة بعد انتهاكها المياه الإقليمية الصينية قبالة جزر شيشا دون تصريح من الحكومة الصينية.

وأضاف أن "الصين تمتلك سيادة لا جدال فيها على جزر شيشا ومياهها المجاورة، وأن الولايات المتحدة هددت لفترة طويلة سيادة الصين فى بحر الصين الجنوبى تحت اسم "حرية الملاحة"، ما يعكس افتقارها إلى الإخلاص فى الحفاظ على السلام الدولى والاستقرار الأمنى الإقليمى.

ولفت هوامين إلى أن جيش التحرير الشعبى الصينى سيظل فى حالة تأهب قصوى ويتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية السيادة الوطنية والأمن وحماية السلام والاستقرار فى بحر الصين الجنوبى.

 


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المياه الاقليمية الصينية

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