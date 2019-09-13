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مدمرة أمريكية تبحر فى بحر الصين الجنوبى المتنازع عليه

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 06:13 م
مدمرة أمريكية تبحر فى بحر الصين الجنوبى المتنازع عليه مدمرة أمريكية _ صورة أرشيفية
واشنطن (رويترز)

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قال الجيش الأمريكى، إن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية أبحرت بالقرب من جزر تطالب الصين بالسيادة عليها فى بحر الصين الجنوبى اليوم الجمعة، مما أثار غضب بكين التى قالت إن المدمرة دخلت المياه الإقليمية الصينية دون إذن.

والممر المائى المزدحم واحد من عدد متزايد من الموضوعات الساخنة فى العلاقات الأمريكية الصينية، ومن بينها تصعيد الحرب التجارية، وعقوبات أمريكية على الجيش الصينى والعلاقات الأمريكية مع تايوان.

وأبلغت ريان مومسن المتحدثة باسم الأسطول السابع للبحرية الأمريكية رويترز أن المدمرة واين إى ماير تحدت مزاعم السيادة على الأرض بالعملية، بما فى ذلك ما وصفته بالمزاعم الصينية المفرطة المتعلقة بجزر باراسيل والتى تطالب بها أيضا تايوان وفيتنام.

وقالت القيادة الجنوبية للجيش الصينى فى بيان إن المدمرة الأمريكية دخلت المياه قرب باراسيل دون إذن من الحكومة الصينية.

وأضاف البيان أن القوات الصينية تحركت لمراقبة المدمرة وتوجيه تحذير لها بضرورة المغادرة. وقال البيان إن الولايات المتحدة تمس حقوق السيادة الصينية بدورياتها المتكررة فى بحر الصين الجنوبي.

وتبادلت الصين والولايات المتحدة فى الماضى انتقادات لاذعة بشأن ما قالت واشنطن إنها عسكرة بكين لبحر الصين الجنوبى من خلال بناء منشآت عسكرية على جزر اصطناعية وشعاب مرجانية فى المياه المتنازع عليها.

 

 


مدمرة أمريكية

بحر الصين الجنوبى

الصين

أخبار الصين

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