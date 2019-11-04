السعودية تستضيف مؤتمر التنمية البحرية المستدامة غدا

الرياض(أ ش أ)

تستضيف المملكة العربية السعودية مؤتمرًا دوليًا بعنوان "تنمية بحرية مستدامة نحو 2030 وما بعدها " الذي تنظمه الهيئة العامة للنقل غدا الثلاثاء بالشراكة مع المنظمة البحرية الدولية ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمدينة جدة.

وقال رئيس الهيئة العامة للنقل في السعودية الدكتور رميح الرميح فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين ، إن المؤتمر الذى يقام للمرة الأولى فى المملكة يترجم إيمان السعودية بأن التنمية البحرية المستدامة أولوية تتقاسمها المملكة مع مختلف الدول الأعضاء، وعلى أرض المملكة تلتئم كل هذه الدول لبحث أفضل السبل الكفيلة بتحقيق الاستدامة في صناعة النقل البحري، نظرًا لما يتمتع به النقل البحري من أهمية كبيرة كشريان هام لحركة التجارة العالمية.



وأشار إلى أن المملكة تتبوأ الآن المرتبة 23 عالميا من بين 174 دولة عضو في المنظمة، بعد أن قفزت بحمولة أسطولها البحري إلى 8 ملايين طن، ويتشكل الأسطول السعودي من 368 ناقلة وسفينة تحمل العلم السعودي، ويلعب هذا الأسطول العملاق دورا محوريا في صناعة هامة تقوم عليها 90% من حركة التجارة العالمية، الأمر الذي يرسخ مكانة المملكة وريادتها على المستوى الدولي ويؤكد حرصها على تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي تحقيقا لرؤية المملكة 2030

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من جانبه أفاد نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع النقل البحري المهندس فريد بن عبدالله القحطاني أن المؤتمر سيسلط الضوء على أهداف المنظمة البحرية الدولية لتحقيق خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، والمحافظة على بيئة البحار والمحيطات وخلوها من التلوث، والتعليم والتدريب البحري المتخصص، والجهود في جانب تمكين المرأة للعمل في القطاع البحري، وتسهيل حركة الملاحة البحرية عبر تشجيع الانضمام إلى اتفاقية FAL.

يذكر أن المنظمة البحرية الدولية ـ احدى منظمات الأمم المتحدة ـ تأسست في العام 1948 م في لندن, وانضمت المملكة العربية السعودية لعضويتها في عام 1969.