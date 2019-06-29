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واشنطن تسلم معلوماتها بشأن استهداف الناقلات إلى منظمة دولية

السبت، 29 يونيو 2019 05:00 ص
واشنطن تسلم معلوماتها بشأن استهداف الناقلات إلى منظمة دولية ناقلات النفط
وكالات

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سلمت الولايات المتحدة إلى المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة معلوماتها التي تقول إنها تؤكد تورط إيران في استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان.
 
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، برايان هوك، التقى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، كيتاك ليم، في لندن امس الجمعة.
 
وجاء في بيان للخارجية الأمريكية بهذا الصدد أن "المبعوث الخاص هوك، قدم للأمين العام ليم المعلومات الاستخباراتية التي تم رفع السرية عنها مؤخرا حول الهجمات الإيرانية الأخيرة في منطقة مضيق هرمز".
 
وأضاف البيان أن هوك وليم بحثا "أهمية ضمان حرية الملاحة والمساهمة في ضمان الأمن في المياه. وأكد هوك التزام الولايات المتحدة بالعمل عبر المنظمة البحرية الدولية وغيرها من المؤسسات والهيئات بهدف محاسبة إيران على أعمالها الأخيرة".
 
يذكر أن الولايات المتحدة اتهمت إيران بالوقوف وراء استهداف ناقلات النفط في خليج عمان هذا الشهر، وقرب السواحل الإماراتية في مايو الماضي. وقالت الولايات المتحدة إن لديها أدلة على تورط إيران في الحادثين، مشيرة إلى أن ناقلتي النفط في خليج عمان استهدفتا بألغام ملتصقة.

الولايات المتحدة

إيران

خليج عمان

برايان هوك

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