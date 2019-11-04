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الزراعة: ضبط 4673 عبوة مبيدات غير مسموح بتداولها بالأسواق

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:15 م
الزراعة: ضبط 4673 عبوة مبيدات غير مسموح بتداولها بالأسواق مبيدات مغشوشة
كتب ــ عز النوبى

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كشف تقرير لجنة مبيدات الآفات الزراعية فى وزارة الزراعة، عن ضبط 4673 عبوة مبيدات مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها بالأسواق وغير مطابقة للمواصفات ومغشوشة ومجهول المصدر.
 
 وأكد تقرير لجنة مبيدات الآفات الزراعية، الذى حصل  لـ"اليوم السابع"، على نسخه منه أن هذه الكميات تم ضبط خلال  الشهر الماضى  من  قبل أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات، وشرطة البيئة والمسطحات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، موضحا أن الضبطيات توازى كمية 337.2 طن، والعبوة سعة 0.5 لتر - كجم.
 
وأضاف تقرير لجنة المبيدات، أن الضبطيات جاء بناء على قيام الأجهزة الرقابية على المبيدات بالمرور على محلات الإتجار فى المبيدات 1061 محل، منها 65 محلا تحت الترخيص، و644 محل مرخص، وتم تحرير عدد 44 محضرا للعرض على النيابة العامة. 
 
قال الدكتور محمد عبد المجيد ، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية ، فى تصريحات  لـ "اليوم السابع "، إن هناك حملات منظمة تقوم بها اللجنة بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين وجهات الرقابة بوزارة الزراعة  على جميع أسواق بيع وتداول وانتاج  المبيدات الزراعية للحد من التلاعب  في المبيدات، والتأكد من سلامة المنتج، وضبط المبيدات المحظورة ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات غير المصرح بها.

مبيدات مغشوشة

الآفات الزراعية

لجنة المبيدات

مبيدات مجهولة

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