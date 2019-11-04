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الزراعة: ارتفاع صادرات المانجو لـ23 ألف طن لجميع الأسواق العالمية

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:00 ص
الزراعة: ارتفاع صادرات المانجو لـ23 ألف طن لجميع الأسواق العالمية الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، عن حركة صادرات المنتجات الزراعية المصرية، ارتفاع صادرات المانجو  إلى ما يقرب من 23 ألف  طن لجميع الأسواق  العالمية، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الدولية منذ بدء موسم التصدير وحتى 23 من الشهر الماضى، وجارى الشحن والتصدير.
 
قال  الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، إن  جميع صادرات المانجو إلى جميع الأسواق العالمية، تطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات المتبعة فى التصدير من خلال التتبع والفحص بمحطات التعبئة،  مضيفا أن التوسع فى فتح مزيد من الأسواق الخارجية ساهم فى زيادة صادرات الفاكهة.
 
وأضاف" العطار"، أن تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظًا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.
 
فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، عن تطبيق جميع الاشتراطات الحجرية والمتبعة فى التصدير، ومراقبة الشركات المصدرة وفرض عقوبات للغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى وإدراجها فى قائمة سوداء، بالإضافة إلى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير  باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

أسواق جديدة للفاكهة

الحجر الزراعى

صادرات المانجو

تصدير المنتجات الزراعية

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