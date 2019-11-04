الرى تنفذ 7 قرارات إزالة لتعديات مواسير صرف صحى على ترعة بالقليوبية

كتبت أسماء نصار

قال تقرير للإدارة المركزية للموارد المائية و الرى بمحافظة القليوبية، أنه تم تنفيذ 7 قرارات إزالة لتعديات مواسير صرف صحى على ترعة ميت يزيد بكفر شعبان بهندسة مشتول السوق.

وأضاف التقرير أنه تم المرور على كافة الترع بمناطق الخانكه وعرب العيايده وسرياقوس للوقوف على حالة المياه و الترع، كما قام المهندسين الزراعين "روابط المياه" بتفعيل دورهم ومقابلة الفلاحين والأهالى للتوعية والبت في شكواهم وكذلك تمت مشاركه المهندسات بالروابط لتفعيل دور المرأة وإبداء النصائح والتوجيه لأهميتها فى المجتمع.

وأضاف التقرير أنه تم عمل اختبارات بموقع تغطية فرع طحانوب بزمام هندسة ريى قليوب و عملية تأهيل ترع قليوب بالموقع بمعرفة معامل جامعة المنوفية، وجارى رفع ناتج تطهير على ترعه فاضل أمام حجز سنهره.

وكانت وزارة الرى قد وجهت بتكثيف الاستعداد لموسم السيول وادارة فترة أقل الاحتياجات " السدة الشتوية" مع التنسيق مع المحافظات لعمل سيناريوهات أزمه للتعامل مع السيول والتنسيق مع وزارتى النقل والسياحة والمحافظات المعنية للتعامل مع الملاحة النهريه اثناء موسم اقل احتياجات مع توجيه هيئة النقل النهري التابعه لوزارة النقل بتكثيف والانتهاء من اعمال التكريم المطلوبه للممر الملاحي وتوجيه الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى لأخد الاستعدادات اللازمة أثناء موسم أقل الاحتياجات وتطهير مأخذ المحطات مع إحاطة المعنيين بمناسيب النيل خلال الخمسة أشهر القادمة.