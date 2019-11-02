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الرى: مناسيب المياه وحالة التشغيل فى مصرف تعمير الصحارى و محطة مريوط جيدة

السبت، 02 نوفمبر 2019 03:00 ص
الرى: مناسيب المياه وحالة التشغيل فى مصرف تعمير الصحارى و محطة مريوط جيدة وزارة الرى -صورة ارشيفية
كتبت أسماء نصار

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تلقت مصلحة الرى تقريرا من الإدارات التابعة لها، عن متابعة الأعمال الموجودة فى نطاقها، حيث كشف التقرير أن مناسيب المياه وحالة التشغيل فى مصرف تعمير الصحارى و محطه مريوط والمغذي مطمئنة.

وأضاف التقرير انه تم نزع حشائش ترعة الخورك 3.00 بهندسة أشمون برى المنوفية، ومتابعة اعمال تطهيرات ترعة السويس ك25 برى الاسماعلية، وتغطية ترعة الصندوق ك 7،200 زمام هندسة التل بري الاسماعيلية.

وأشار الى أنه تم إحلال و تجديد بدالة مسقة ناشد المارة فوق مصرف جنابية القاصد تشغيل ذاتى هندسة رى كفر الزيات رى الغربية، وأعمال إحلال و تجديد سقف مخرج فم ترعة القيطون هندسة رى ميت غمر برى جنوب الدقهلية.

كما قام مشروع الصيانه الوقائيه بالغربيه بعمل إصلاح وصيانه بوابه بهندسه ري السنطه.

ونفذ قطاع حماية النيل تنفيذ 4 قرارات ازالة بمركز ببا محافظة بنى سويف، و(4) قرارات اخرين بتفتيش نيل الجيزة .

وقام قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، برصف الجسر الأيمن لفرع 1بتوشكى، وتركيب الوحدات بمحطة معالجة الصرف الصحى بمستعمرة الكيلو 50 بتوشكى.


وزارة الرى

المياه

مصلحة الرى

مريوط

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