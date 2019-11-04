الدفع بعدد آخر من سيارات الإطفاء للسيطرة على حريق مصنع الدراجات البخارية بقليوب

وأمر المحافظ، بالدفع بـ 16 سيارة إطفاء ، وجارى الآن إخماد الحريق دون خسائر فى الأرواح.

ونشب منذ قليل، حريق كبير، بـ 3 أدوار بمخزن لمصنع الدراجات البخارية بأحد التوكيلات التجارية بمنطقة قليوب بالقليوبية، مكون من 6 أدوار، وتم دفع 10 سيارات إطفاء من قبل الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

وأكد الدكتور كرم السويلكى، نائب رئيس مدينة قليوب، أنه تلقى بلاغا يفيد نشوب، حريق كبير، بـ 3 أدوار بمخزن لقطع غيار الموتوسيكلات بأحد التوكيلات التجارية بمنطقة قليوب بالقليوبية، مكون من 6 أدوار، وعلى الفور تم إبلاغ قوات الحماية المدنية، التى تواجدت على الفور ودفعت بـ 10 سيارات للإطفاء للسيطرة على الحريق.

وأوضح نائب رئيس المدينة، أنه جارى تشكيل لجنة لمعاينة تراخيص المكان وحجم الخسائر عقب السيطرة على الحريقـ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.