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العدد يصل إلى 16 سيارة إطفاء..

الدفع بعدد آخر من سيارات الإطفاء للسيطرة على حريق مصنع الدراجات البخارية بقليوب

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 07:23 م
الدفع بعدد آخر من سيارات الإطفاء للسيطرة على حريق مصنع الدراجات البخارية بقليوب الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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توجه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية إلى مدينة قليوب، وذلك عقب علمه باندلاع حريق كبير بمصنع للدراجات البخارية، على الطريق الزراعى، للإشراف على إخماد الحريق، ورافقه اللواء طارق عجيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وحامد طلبة رئيس مجلس مدينة قليوب، وعدد كبير من قادة الأمن والدفاع المدنى والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأمر المحافظ، بالدفع بـ 16 سيارة إطفاء ، وجارى الآن إخماد الحريق دون خسائر فى الأرواح.

ونشب منذ قليل، حريق كبير، بـ 3 أدوار بمخزن لمصنع الدراجات البخارية بأحد التوكيلات التجارية بمنطقة قليوب بالقليوبية، مكون من 6 أدوار، وتم دفع 10 سيارات إطفاء من قبل الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

وأكد الدكتور كرم السويلكى، نائب رئيس مدينة قليوب، أنه تلقى بلاغا يفيد نشوب، حريق كبير، بـ 3 أدوار بمخزن لقطع غيار الموتوسيكلات بأحد التوكيلات التجارية بمنطقة قليوب بالقليوبية، مكون من 6 أدوار، وعلى الفور تم إبلاغ قوات الحماية المدنية، التى تواجدت على الفور ودفعت بـ 10 سيارات للإطفاء للسيطرة على الحريق.

وأوضح نائب رئيس المدينة، أنه جارى تشكيل لجنة لمعاينة تراخيص المكان وحجم الخسائر عقب السيطرة على الحريقـ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

 

 

 


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الحماية المدنية بالقليوبية

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