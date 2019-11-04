ارتفاع عدد المصابين فى احتجاجات تشيلى إلى 2500 شخص

كتبت فاطمة شوقى

أكد رئيس الصليب الأحمر فى تشيلى، باتريسيو أكوستا، أن عدد الجرحى فى الاحتجاجات التى تجرى فى تشيلى منذ 17 أكتوبر يصل إلى أكثر من 2500 شخص.

وقال أكوستا لإذاعة "كوبراتيفا" التشيلية إن هناك العديد من المصابين لم يذهبوا إلى المستشفيات خوفًا من اعتقالهم، ولذلك يتم علاجهم بشكل فورى ثم يغادرون إلى المنزل، وهذا أدى إلى أن الكثير من الإصابات لم يتم حسابها من قبل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف: "لا يقوم الصليب الأحمر بإحصاء الأشخاص الذين لديهم جروح بسيطة، كما أنه لا يتم حساب المتأثرين من الغاز المسيل للدموع رغم أنهم يعانون من مشاكل فى البصر والجلد.

وأشار رئيس الصليب الأحمر فى تشيلى إلى أن هناك مجموعات أخرى تقدم المساعدة وأعدادها غير معروفة، "لذلك، الرقم الذى أعتقد أنه أعلى".

واندلعت الاحتجاجات فى 17 أكتوبر بسبب الارتفاع فى سعر تذكرة مترو الأنفاق للمرة الرابعة فى غضون بضعة أشهر، وذلك بسبب الأجندة الاجتماعية التى يتبعها الرئيس سابيستيان بينيرا.

وكانت فرقت قوات الشرطة تظاهرة بالعاصمة سانتياجو، وذلك للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية فى البلاد، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المطالبين بوضع دستور جديد، يسمح بخصخصة الخدمات الاجتماعية والموارد الطبيعية فى البلاد.

وعلق الرئيس التشيلى سيباستيان بينيرا، على هذه الاحتجاجات التى أشعل فتيلها زيادة فى أسعار بطاقات المترو، قائلا "إن بلاده فى حرب ضد عدو قوى".