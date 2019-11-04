سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 04:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

إيران تحيى ذكرى أزمة الرهائن بمسيرات ودمى ترامب وإحراق العلم الأمريكى.. صور

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 02:36 م
إيران تحيى ذكرى أزمة الرهائن بمسيرات ودمى ترامب وإحراق العلم الأمريكى.. صور إيران ىف ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحيت إيران الذكرى الـ40 لاقتحام السفارة الأمريكية فى طهران، أو ما يعرف تاريخيا بأزمة الرهائن التى وقعت فى 4 نوفمبر عام 1979، وسيرت المسيرات فى العاصمة طهران، وتتزامن المراسم هذا العام مع الذكرى الأولى لإعادة فرض حزمة العقوبات الأمريكية الأولى على طهران.

 

ورفع المتظاهرون شعارات مناوئة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وخصوم طهران، مثل "الموت لأمريكا والموت لإسرائيل" وإحرق العلمين الأمريكى والإسرائيلى ودمى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

 

وقال المشاركون فى مراسم ما يعرف بيوم "مناهضة الاستكبار العالمى" فى إيران أن الولايات المتحدة مازالت العدو الأول للبشرية ولا يمكن الوثوق بها.

 

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وفرض حزمتين من العقوبات المشددة على طهران، لكبح جماح برنامجها النووى وعرقلة تطوير برنامج الصواريخ الباليستية.


 

وبالتزامن مع المراسم اتخذت طهران خطوة رابعة فى تقليص لالتزاماتها فى الاتفاق النووى مع القوى الكبرى، حيث دشنت اليوم الاثنين 30 جهازا متطورا للطرد المركزى بحسب اعلان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحى.

 

وعشية الذكرى الـ 40 لاقتحام السفارة الأمريكية فى إيران، جدد المرشد الأعلى الإيرانى رفضه لإجراء اية محادثات مع الولايات المتحدة، وقال أن بلاده لن ترضخ للضغوط الأمريكية وأن المحادثات مع أمريكا لن تحل مشكلات إيران. وقال خامنئى "سبل الحد من نفوذ أمريكا هو رفض إجراء أى محادثات معها. هذا يعنى أن إيران لن ترضخ لضغوط أمريكا. من يعتقدون أن المفاوضات مع العدو ستحل مشكلاتنا مخطئون 100%".

13980813000639637084649121583989_78143_PhotoT
 

 

وتعود أحداث اقتحام السفارة الأمريكية، فى يوم 4 نوفمبر عام1979، عندما اقتحم مجموعة من الطلاب الثوريين فى إيران مقر السفارة الأمريكية بطهران واحتجزوا 52 رهينة أمريكية من موظفى السفارة ودبلوماسيون أمريكيين لمدة 444 يوم، وأدت وقتها إلى نشوب أزمة سياسية حادة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

 

وطالب المحتجون الغاضبون تسليم شاه إيران محمد رضا بهلوى الذى هرب من طهران ودخل الولايات المتحدة لتلقى العلاج من مرض السرطان بأحد مستشفياتها، رافضين تدخلات الولايات المتحدة السافر فى الشئون الإيرانية آنذاك.

 

13980813000639637084649161585307_23173_PhotoT
 

 

وانتهت الأزمة بالتوقيع على اتفاقات الجزائر يوم 19 يناير 1981، وأفرج عن الرهائن رسميا فى اليوم التالى، بعد دقائق من أداء الرئيس الأمريكى الجديد رونالد ريجان اليمين.

 

واليوم، يطلق الإيرانيون على مقر السفارة الأمريكية فى طهران التى شهدت الواقعة (وكر الجاسوسية)، وحولته إلى متحف للزائرين.

 

13980813000639637084649148147219_87962_PhotoT
 

 

13980813000639637084649174397960_91439_PhotoT
 

 

13980813000696637084655295345774_22920_PhotoT
 

 

13980813000696637084655330391313_15001_PhotoT
 

 

13980813000698637084656280831209_40097_PhotoT
 

 

13980813000745637084663364502790_93452_PhotoT
 

 

13980813000745637084663377721406_74949_PhotoT
 

 

13980813000794637084675313936494_61479_PhotoT
 

 

13980813000794637084675337217977_57815_PhotoT
 

 

13980813000794637084675366480530_60706_PhotoT
 

 

13980813000806637084677407007670_49710_PhotoT
 

 

13980813000932637084705688539248_68971_PhotoT
 

 

13980813000932637084705725414919_31171_PhotoT
 

 

13980813000991637084719545856115_54398_PhotoT
 

 


ايران

ازمة الرهائن

ذكري اقتحام السفارة الامريكية فى ايران

العقوبات الامريكية

الاتفاق النووى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زي النهارده.. 40 عاما على ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية في إيران

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:00 ص

عشية الذكرى الـ40لاقتحام السفارة الأمريكية..خامنئى يجدد رفضه للعودة لطاولة محادثات ترامب.. ويؤكد: خلافنا مع واشنطن بدأ منذ انقلاب مصدق.. وطهران تستعد لإعلان خطوة رابعة لتقليص التزاماتها من الاتفاق النووى غدا

الأحد، 03 نوفمبر 2019 10:00 م

إيران ترفض إجراء محادثات أمريكية فى ذكرى اقتحام سفارة واشنطن بطهران.. اعرف القصة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 12:55 م

العقوبات الأمريكية تدفع طهران للخطوات الثلاث لتقليص التزامها ببنود الاتفاق النووى.. رفع مخزون اليورانيوم والتخصيب العالى أبرزها..والخارجية الإيرانية: إعلان خطوة رابعة قريبا.. وترك الباب مواربا للخيار الدبلوماسى

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

ليجانيس الإسباني يعلن تعاقده مع خافيير اجيري رسميا

ليجانيس الإسباني يعلن تعاقده مع خافيير اجيري رسميا

فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟

فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟

قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو

قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى

سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى

فى عيد الحب المصرى.. "مصطفى" لزوجته: دمتِ لى نعمة

فى عيد الحب المصرى.. "مصطفى" لزوجته: دمتِ لى نعمة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

ريما وعادتها اللئيمة.. إخوانى هارب يشكك فى الشعراوى:كان بيقول أحاديث ضعيفة

ريما وعادتها اللئيمة.. إخوانى هارب يشكك فى الشعراوى:كان بيقول أحاديث ضعيفة

توماس كوك تعود للحياة من شنغهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية

توماس كوك تعود للحياة من شنغهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة