سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 02:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

إيران تعلن إنتاجها 5 كيلو جرامات من اليورانيوم المخصب يوميًا

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:20 م
إيران تعلن إنتاجها 5 كيلو جرامات من اليورانيوم المخصب يوميًا مفاعل إيرانى - ارشيفية
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات الإيرانية أن حجم الإنتاج من اليورانيوم المخصب بلغ 5 كيلو جرامات يوميا، جاء ذلك بحسب ما أوردته قناة العربية فى خبر عاجل قبل قليل.

كانت أظهر تقارير صدرت عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران انتهكت مجددا الاتفاق النووى الموقع مع القوى العالمية بتخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزى متقدمة كما تعتزم تركيب المزيد من هذه الأجهزة.

وقالت الوكالة: تحققت الوكالة من أن كل أجهزة الطرد المركزى التى تم تركيبها فى الخطين الثانى والثالث تقوم بتخزين أو تستعد لتخزين اليورانيوم المخصب".

 


اليورانيوم المخصب

ايران

اليورانيوم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العقوبات الأمريكية تدفع طهران للخطوات الثلاث لتقليص التزامها ببنود الاتفاق النووى.. رفع مخزون اليورانيوم والتخصيب العالى أبرزها..والخارجية الإيرانية: إعلان خطوة رابعة قريبا.. وترك الباب مواربا للخيار الدبلوماسى

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 06:00 ص

الطاقة الذرية: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم ببعض أجهزة الطرد المركزية

الخميس، 26 سبتمبر 2019 05:37 م

ترامب محذرًا إيران: تخصيب اليورانيوم سيكون خطيرًا جدًا

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 09:15 م

وزير الطاقة السعودى: السعودية تريد تخصيب اليورانيوم لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 01:38 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو

قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى

سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى

فى عيد الحب المصرى.. "مصطفى" لزوجته: دمتِ لى نعمة

فى عيد الحب المصرى.. "مصطفى" لزوجته: دمتِ لى نعمة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

ريما وعادتها اللئيمة.. إخوانى هارب يشكك فى الشعراوى:كان بيقول أحاديث ضعيفة

ريما وعادتها اللئيمة.. إخوانى هارب يشكك فى الشعراوى:كان بيقول أحاديث ضعيفة

توماس كوك تعود للحياة من شنغهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية

توماس كوك تعود للحياة من شنغهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية

إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية.. وتكليف رئاسى بضغط الجدول الزمنى

إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية.. وتكليف رئاسى بضغط الجدول الزمنى

محمد صلاح ينافس على جائزة أجمل هدف فى 2019

محمد صلاح ينافس على جائزة أجمل هدف فى 2019

القوات المسلحة تعلن تدمير فتحتى نفق وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء

القوات المسلحة تعلن تدمير فتحتى نفق وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 83 تكفيريا فى عمليات بشمال سيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 83 تكفيريا فى عمليات بشمال سيناء

صور.. مطار شرم الشيخ يستعد لاحتفالية افتتاح مبنى الركاب رقم 2

صور.. مطار شرم الشيخ يستعد لاحتفالية افتتاح مبنى الركاب رقم 2

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة