إيران تعلن إنتاجها 5 كيلو جرامات من اليورانيوم المخصب يوميًا

كتب سمير حسنى

أعلنت السلطات الإيرانية أن حجم الإنتاج من اليورانيوم المخصب بلغ 5 كيلو جرامات يوميا، جاء ذلك بحسب ما أوردته قناة العربية فى خبر عاجل قبل قليل.

كانت أظهر تقارير صدرت عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران انتهكت مجددا الاتفاق النووى الموقع مع القوى العالمية بتخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزى متقدمة كما تعتزم تركيب المزيد من هذه الأجهزة.

وقالت الوكالة: تحققت الوكالة من أن كل أجهزة الطرد المركزى التى تم تركيبها فى الخطين الثانى والثالث تقوم بتخزين أو تستعد لتخزين اليورانيوم المخصب".