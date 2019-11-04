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أمريكا تبلغ الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 11:05 م
أمريكا تبلغ الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ وزير الخارجية الأمريكى
الأمم المتحدة (رويترز)

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قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة أبلغت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بأنها ستنسحب من اتفاقية باريس للمناخ، لتتخذ بذلك الخطوة الأولى الرسمية فى عملية انسحاب من الاتفاق العالمى لمكافحة تغير المناخ تستغرق عاما.

 

 

 


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