أمريكا تبلغ الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة أبلغت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بأنها ستنسحب من اتفاقية باريس للمناخ، لتتخذ بذلك الخطوة الأولى الرسمية فى عملية انسحاب من الاتفاق العالمى لمكافحة تغير المناخ تستغرق عاما.
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قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة أبلغت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بأنها ستنسحب من اتفاقية باريس للمناخ، لتتخذ بذلك الخطوة الأولى الرسمية فى عملية انسحاب من الاتفاق العالمى لمكافحة تغير المناخ تستغرق عاما.
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