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بومبيو : زيادة المكافأة المالية على تقديم معلومات عن أمريكى فقد فى ايران

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 10:02 م
بومبيو : زيادة المكافأة المالية على تقديم معلومات عن أمريكى فقد فى ايران مايك بومبيو
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 أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو ، اليوم ، زيادة قيمة المكافأة المالية المخصصة لمن يقدم معلومات عن مسئول مكتب التحقيقات الفيدرالى السابق روبرت ليفنسن ، المفقود فى ايران ، الى 20 مليون دولار أمريكى.
 
وذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أن بومبيو أكد - فى بيان أصدره بهذا الصدد - أن هذه المكافأة مخصصة لكل من يقدم معلومات عن مكان ليفنسن أو يساهم فى اعادته للولايات المتحدة.
 
وقال بومبيو " إن الادارة الأمريكية سبق وأن أعلنت بجلاء أنه يتعين على النظام الايرانى الإفراج عن جميع الأمريكيين المفقودين أو المحتجزين بطريق الخطأ داخل أراضيها ومن بينهم ليفنسن ، ولن نهدأ حتى يعود هؤلاء الأمريكيون الى عائلاتهم".
 
يشار الى أن السلطات الأمريكية رصدت فى بداية عام 2012 مبلغ مليون دولار لمن يقدم معلومات عن ليفنسن، ثم رفعت هذا المبلغ الى 15 مليون دولار عام 2015.
 

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ايران

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