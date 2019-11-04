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أسعار الدواجن اليوم .. الكيلو بـ20 جنيها من المزرعة وكرتونة البيض بـ32.5

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 10:05 م
أسعار الدواجن اليوم .. الكيلو بـ20 جنيها من المزرعة وكرتونة البيض بـ32.5 صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 4- 11 – 2019 استقرارا فى الأسواق، بحسب الأسعار المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة بـ20 - 21 جنيها، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 23-25 جنيها للكيلو حسب المنطقة .

وأضاف السيد، لـ"اليوم السابع" أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ29 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 33-34 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 6-7 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل الى 32.5جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك بين37 – 38 جنيها.

 


اسعار الدواجن

بورصة الدواجن

اخبار اقتصاد

اسعار الفراخ

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