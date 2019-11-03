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استقرار أسعار الدواجن اليوم بالأسواق والكيلو بـ20 جنيها من المزرعة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 02:10 م
استقرار أسعار الدواجن اليوم بالأسواق والكيلو بـ20 جنيها من المزرعة الدواجن
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-11 – 2019 استقرارا فى الأسواق، بحسب الأسعار المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.
 
وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة بـ20 - 21جنيها، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 23-25 جنيها للكيلو حسب المنطقة .
 
وأضاف السيد، لـ"اليوم السابع" أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ29 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين33-34 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 6-7 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل الى 32.5جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك بين37 – 38 جنيها.

اسعار الدواجن

اسعار البيض

الثروة الداجنة

أخبار اقتصاد

بورصة الدواجن

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