"من يعثر عليها يقتلها فورا"..علماء أمريكا يحذرون من سمك مفترس

Georgia officials warn people of an invasive fish species (snakehead fish) that can survive on land.— Complex (@Complex) October 10, 2019
"Kill it immediately." https://t.co/M3XyluExZp pic.twitter.com/797V7Du5Q3
وزارة موارد الحياة البرية الأمريكية، أعلنت في بيان إن الصيادين هم خط الدفاع الأول ضد هذا النوع، ودعت الأشخاص الذين يذهبون إلى الصيد للتأكد من أنهم يحتفظون بالطعم بعيدا من الماء خلال الاستراحة من الصيد، والتخلص منه بشكل صحيح بعد ذلك، لمنع إطعام الأسماك ذات رؤوس الثعابين دون قصد.
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