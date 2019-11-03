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تضع الأنثى 100ألف بيضة فى العام..

"من يعثر عليها يقتلها فورا"..علماء أمريكا يحذرون من سمك مفترس

الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:19 م
"من يعثر عليها يقتلها فورا"..علماء أمريكا يحذرون من سمك مفترس سمكة رأس الثعبان
وكالات

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حذر علماء في الولايات المتحدة من نوع أسماك مفترس يستطيع العيش على اليابسة لأيام، مطالبين من يعثر عليها "بقتلها فورا".
 
سمكة "رأس الثعبان"، هي نوع مفترس للغاية من الأسماك، وتعتبر تهديدا كبيرا لمختلف الأسماك الأخرى الموجودة في محيطها، وتستطيع العيش على اليابسة 4 أيام.
 
سسس
 
 

سسي
 
الموطن الأصلي للسمكة هو الصين وروسيا وأجزاء من جنوب شرق آسيا، كما تم الإبلاغ عن ظهورها في التشيك وسلوفاكيا، وشوهدت لأول مرة في الولايات المتحدة عام 2002.
 
 
ويمكن لهذا النوع المفترس من الأسماك، مضاعفة أعداده بشكل كبير في أقل من عامين، حيث تضع الأنثى ما يصل إلى 100 ألف بيضة في العام، كما تصل إلى مرحلة النضج الجنسي في عمر سنتين أو ثلاث.
 
وتهدد السمكة حياة الكثير من الأنواع الأخرى من الأسماك وكذلك القشريات واللافقاريات، كونها تلتهم تلك الأنواع بشراهة.

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