"من يعثر عليها يقتلها فورا"..علماء أمريكا يحذرون من سمك مفترس

وكالات

حذر علماء في الولايات المتحدة من نوع أسماك مفترس يستطيع العيش على اليابسة لأيام، مطالبين من يعثر عليها "بقتلها فورا".

سمكة "رأس الثعبان"، هي نوع مفترس للغاية من الأسماك، وتعتبر تهديدا كبيرا لمختلف الأسماك الأخرى الموجودة في محيطها، وتستطيع العيش على اليابسة 4 أيام.







الموطن الأصلي للسمكة هو الصين وروسيا وأجزاء من جنوب شرق آسيا، كما تم الإبلاغ عن ظهورها في التشيك وسلوفاكيا، وشوهدت لأول مرة في الولايات المتحدة عام 2002.