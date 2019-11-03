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مدرسة الراعى الصالح بشبرا تزور دار سيدة السلام بمصر الجديدة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 05:15 م
مدرسة الراعى الصالح بشبرا تزور دار سيدة السلام بمصر الجديدة مدرسة الراعى الصالح بشبرا

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استقبل أمس السبت الموافق الثاني من شهر نوفمبر الحالى دار سيدة السلام بمساكن شيراتون بمصر الجديدة، طالبات ثانوى بمدرسة الراعى الصالح بشبرا.
 
بدأت الزيارة بالتعرف على الأقسام المختلفة بالدار مثل: التخاطب، والتكامل الحسى، و والچيم، والرعاية الذاتية، والأعمال الفنية، بالإضافة إلى التربية الرياضية، والحاسب الآلي.
 
 تعرفوا أيضًا على الورش مثل: الشمع، والتريكو، والأعمال الفنية، والخياطة، ثم استمعوا إلى شرح مبسط لأهدف الورش، كما شاهدوا بعض منتجات أبناء الدار.
 
وشارك بنات مدرسة الراعي الصالح بشبرا في وقت ترفيه مع أبناء الدار، وفي النهاية اختتمت الزيارة بصورة تذكارية مع الأولاد.

مدرسة الراعى الصالح بشبرا

دار سيدة السلام

التربية الرياضية

التريكو

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