محامى عميد حقوق طنطا يكشف مفاجآت فى تحقيقات واقعة طالب وطالبة بكلية التجارة

الغربية - مصطفى عادل - عادل ضرة

كشف زكريا المغازى محامى الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق جامعة طنطا، عن تفاصيل مثيرة فى التحقيقات التى أجريت بكلية التجارة فى واقعتى تطاول طالب وطالبة على عميد كلية الحقوق أثناء إلقاء محاضرة فى القانون التجارى لطلاب الفرقة الأولى بالكلية.

وأوضح" المغازى" فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن التحقيقات التى أجرتها الشئون القانونية أن الطالبة اعترفت بتطاولها على عميد الكليه، بعدما قام بطردها من المحاضرة وقالت له عدة مرات "والله لهوريك" فى تهديد له، مؤكدا أن التحقيقات تمت بشفافية تامة، واستمعت لجنه التحقيق لأقوال الطالبة فى حضور والدها واعترفت بخطأها فى حق عميد الكلية، كما أكد عدد من زملائها ممن شهدوا الواقعة ما جاء فى اعترافات الطالبة بارتكابها لها.

وكشف "المغازي" أن التحقيقات فى الواقعة الثانية المتمثلة فى تعدى طالب بالفرقة لفظيا على عميد الكلية وبصقه عليه وتوجيه الشتائم له أكدت صحة الواقعة وأن الطالب اعترف بجريمته فى حق عميد الكلية، بعد أن ضبطه العميد وهو يدخن السجائر أثناء المحاضرة فقام بطرده من المحاضرة.

وفجر "المغازى" مفاجأة أنه وبعد تفتيش الطالب تبين أنه كان يدخن سيجارة بها مخدر الحشيش، واعترف بذلك فى بدايه الأمر ثم حاول إنكار ذلك ولكن شهود الواقعة أكدوا ذلك واعترف فى أقواله بتعاطيه الحشيش أثناء المحاضرة.

وأكد زكريا المغازى، أن الدكتور عادل الميهى عميد كلية التجارة قام برفع نتيجة التحقيق للدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، لاتخاذ الإجراء القانونى اللازم حيال الطالب والطالبة.

كانت جامعة طنطا قد أصدرت الجمعة بيانا توضيحيا بشأن الفيديو المتداول على صفحات موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، والذى يظهر فيه مشادة كلامية بين طالبة بالفرقة الأولى بكلية التجارة وعميد كلية الحقوق اثناء إلقاء محاضرة فى القانون التجارى لطلاب كلية التجارة.

وأوضح بيان المركز الإعلامى بالجامعة، أن الواقعة تعود إلى يوم الأربعاء الماضى بكلية التجارة، حيث فوجئ الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق أثناء إلقائه محاضرة فى مادة القانون التجارى بكلية التجارة بالجامعة بإحدى الطالبات بالتحدث تليفونيا وقيام طالب آخر بتدخين سجائر، الأمر الذى دفع عميد كلية الحقوق إلى التأكد من شخصية الطالب، الذى رفض الإفصاح عن هويته والمجاهرة علناً أمام الطلاب بالتدخين لأكثر من سيجارة، فقام عميد الكلية بإحضار أفراد الأمن الإدارى بالكلية لاصطحابه خارج المدرج نظراً لتعامل الطالب غير المسئول، فقام الطالب بترديد عبارات وحركات مسيئة لشخص عميد الحقوق أمام مرأى ومسمع الطلاب الحاضرين أثناء خروجه.

أما الطالبة فطلب العميد منها تحقيق الشخصية وغلق التليفون أثناء المحاضرة، لكنها رفضت الإفصاح عن هويتها واستمرت فى المحادثة ، ومع تكرار تأكيد العميد لها فوجىء بالطالبة تردد عبارات غير لائقة ، الأمر الذى استثار غضبه فألقى بهاتف الطالبة ، فأعادت الطالبة تكرار نفس العبارات، فطلب منها أن يكون تهديدها خارج المدرج.

وعقب انتهاء المحاضرة تقدم عميد كلية الحقوق بمذكرة رسمية إلى عميد كلية التجارة ضد الطالب والطالبة لتجاوزهما غير اللائق أخلاقيا وسلوكيا.

وأكد عميد كلية التجارة أنه تم التحقيق مع الطالب والطالبة ، وكذلك الاستماع لشهود العيان من الطلاب ، وسيتم رفع تقرير مفصل بالواقعة وكافة ملابساتها لرئيس الجامعة لاتخاذ ما يلزم.

كان الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، قد أصدر توجيهاته فور علمه بالواقعة بفتح تحقيق عاجل فى الواقعة والتأكد من مدى صحتها ، مشددا على مواجهة كافة التصرفات الخارجة عن التقاليد والأعراف الجامعية .

كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة سماع أقوال كافة الأطراف فى واقعة تطاول الطالبة والطالب أثناء المحاضرة ، منبها على ضرورة الالتزام بتنفيذ صحيح القانون فى هذا الشأن.