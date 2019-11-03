فى مثل هذا اليوم عام 1992.. انتخاب بيل كلينتون رئيسًا للولايات المتحدة

كتب محمد جمال

فى مثل هذا اليوم، 3 نوفمبر1992، فاز بيل كلينتون بالانتخابات الرئاسية رئيسًا للولايات المتحدة، بعد تغليه على الرئيس جورج بوش.

وولد بيل كلينتون فى 19 أغسطس 1946، وهو سياسى أمريكى والرئيس الثانى والأربعون للولايات المتحدة خلال الفترة ما بين عام 1993 حتى عام 2001، ويعد ثالث أصغر الرؤساء فى تاريخ البلاد بعد ثيودور روزفلت وجون كينيدى.

وشغل كلينتون قبل ترشحه للرئاسة منصب الحاكم الأربعين لولاية أركنساس فى الفترة ما بين عام 1979 وعام 1981، والحاكم الثانى والأربعين للولاية فى الفترة ما بين عام 1983 وعام 1992.

وفى عام 1998، تم عزل كلينتون من منصبة من قبل الكونجرس الأمريكى بعد اتهامه بالحنث باليمين الدستورى وعرقلة العدالة، فى القضية التى اشتهرت بعد ذلك بفضيحة مونيكا لوينسكى الجنسية، موظفة البيت الأبيض. تمت تبرئة كلينتون من قبل الكونجرس فى عام 1999 ليكمل باقى فترة ولايته. لذلك يعتبر كلينتون هو ثان رئيس للولايات المتحدة يقال من منصبة