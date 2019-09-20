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زى النهاردة.. الرئيس الأمريكى جورج بوش يعلن الحرب على الإرهاب

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:10 ص
زى النهاردة.. الرئيس الأمريكى جورج بوش يعلن الحرب على الإرهاب جورج بوش وهجمات 11 سبتمبر
كتب محمد جمال

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فى مثل هذا اليوم 20 سبتمبر 2001، أعلن الرئيس الأمريكى جورج بوش فى خطاب أمام الكونجرس الحرب على الإرهاب.

فعقب أحداث 11 سبتمبر 2001 حصلت سلسلة من الأحداث التى أدت تدريجياً إلى بلورة فكرة الحرب على العراق ونشوء فكرة محور الشر الذى استعمله الرئيس الأمريكى جورج  بوش لوصف دول العراق وإيران وكوريا الشمالية وأيضا نشوء الفكرة وهى الهجوم مع سبق الإصرار لغرض الدفاع عن النفس وادناه سلسلة من الأحداث تم ذكرها كأسباب لبداية إعلان الحرب على الإرهاب.

ووافق الكونجرس ومجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع وبسرعة فائقة على منح الرئيس الأمريكى جورج بوش 40 مليار دولار لحملة الحرب على الإرهاب و20 مليار دولار إضافية لمساعدة خطوط الطيران الأمريكية في أزمتها الاقتصادية التي مرت بها عقب أحداث 11 سبتمبر 2001.

 

 


هجمات 11 سبتمبر

الكونجرس

الإرهاب

العراق

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