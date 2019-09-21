لحضور عيد ميلاد صديقه اليهودى.. بيل كلينتون يروض الثعابين فى مراكش

كتب محمد تهامى زكى

كشفت صحيفة "هيسبريس" المغربية، أن الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون، وقرينته هيلارى كلينتون، بزيارة مدينة مراكش فى المملكة المغربية، أمس الجمعة، وقام بجولة سياحية فى ساحة "جامع الفنا" فى الحى العتيق بمراكش.



كلينتون يلتقط الصور مع رواد الأفاعى

ووفقا للصحيفة المغربية، فإن زيارة بيل كلينتون وزوجته إلى مراكش، بناء على دعوة من صديقه الملياردير اليهودى المغربى مارك العسرى، لمشاركته حفل عيد ميلاده الذى سيحضره أكثر من 300 مدعو من الشخصيات الاقتصادية والسياسية والفنية والرياضية من مختلف دول العالم.



حصار أهالى مراكش للرئيس الأمريكى الأسبق

وقام كلينتون، فى جولة بالحى العتيق بمراكش وزيارة الأماكن الأثرية، كما تجول فى سوق وبازار "السمارين" بالمدينة، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع الثعابين ورواد الأفاعى، الذين التفوا حوله واستعرضوا مهاراتهم فى ترويض الأفاعى.



كلينتون فى جولة بمدينة مراكش

بينما نشرت الصفحة الرسمية لحديقة الماجوريل فى المدينة، صورة للمرشحة الرئاسة السابقة للولايات المتحدة هيلارى كلينتون، وقرينة الرئيس الأمريكى الأسبق، خلال زيارتها للحديقة التى يقترب تأسيسها من المائة عام، مقدمة لها عبارات الترحيب لزيارتها الحديقة.



هيلارى كلينتون داخل الماجوريل

والتقت الصحيفة المغربية مع هشام النويتى، الكاتب العام لجمعية فولكلور عيساوة وأحد رواد الأفاعى الذين زارهم كلينتون، قحيث قال: "الزيارة كانت رائعة، لأن بيل رجل بشوش، أخذنا صورا تذكارية رفقته، وضحكنا جميعا بشكل أسرى، فرحنا بزيارة هذا الرجل المتواضع الذى حرص على زيارة مراكش"، فيما قال عبد الحق بلخدير، أحد تجار السوق الجديد بساحة جامع الفنا: "حضر كلينتون وكافة أفراد أسرته، صباح أمس الجمعة، إلى الساحة التى دأب على زيارتها، ومر من السوق الجديد وتصافح من التجار وزار حلقة لرواد الأفاعى".



كلينتون فى سوق السمارين

وأشار التاجر، إلى أن هذا الأمر ليس غريبا على أسرة كلينتون التى اعتادت زيارة مراكش، فابنته نقشت يديها بالحناء خلال شهر مارس من السنة الحالية، مؤكدا أن كلينتون قام أيضا بزيارة سوق البهجة، وبعدها انتقل إلى سوق السمارين، وزار بازار يعرض منتوجات مغربية تقليدية.



كلينتون يتصور مع رواد الأفاعى



الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون