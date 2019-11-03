ضبط شخصين هاربين من 32 حكما قضائيا بالقليوبية

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على شخصين هاربين من 32 حكما قضائيا، تم التحفظ على المتهمين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء هشام سليم مباحث المديرية، بشن حملة أمنية لضبط الهاربين من الأحكام الجنائية الصادر ضدهم أحكام واجبة النفاذ.

واسفرت الحملة عن ضبط كلا من " سامى .ك مقيم دائرة ثان شبرا الخيمة، المحكوم عليه هارب في عدد 14 حكم حبس جزئى تبديد اخرهم القضية رقم 23112 لسنة 2017م جنح قسم ثان شبرا الخيمة – تبديد ، حصر رقم 282 لسنة 2017م ، بالحبس سنة وكفاله 1000 جنيه.

ومحفوظ ع 33 سنة، والمحكوم عليه هارب فى عدد 18 حكم حبس، اخرهم القضية رقم 30658 لسنة 2011م جنح مستأنف مركز زفتي غربية تبديد ، كلى رقم 771 لسنة 2013م ،تم التحفظ على المتهمين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.