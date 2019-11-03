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صور.. رئيس الوزراء يصل البرلمان لإلقاء قرار الرئيس بشأن فرض حالة الطوارئ

الأحد، 03 نوفمبر 2019 04:48 م
صور.. رئيس الوزراء يصل البرلمان لإلقاء قرار الرئيس بشأن فرض حالة الطوارئ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى وخالد مشعل

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وصل الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء لمقر البرلمان لإلقاء كلمة بشأن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى  رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 27 أكتوبر الماضى.
 
وكان الدكتورعلى عبد العال، رئيس مجلس النواب، قال إن المادة 132 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن يلقى رئيس الوزراء بيانا عن الأسباب التى دعت إلى فرض حالة الطوارئ، وأن يحيل المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
 
وتابع عبد العال:" نظرا لارتباط رئيس الوزراء بموعد هام مع الرئاسة فسوف يؤجل استماع المجلس لبيان رئيس الوزراء لحين حضوره جلسة اليوم".
 
 
 
 
على عبد العال
 

 


 

 

 

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مصطفى مدبولى فى مجلس النواب (4)
 

 

 

مصطفى مدبولى فى مجلس النواب (5)
 

 

 

مصطفى مدبولى فى مجلس النواب (6)
 

 

 

مصطفى مدبولى فى مجلس النواب (7)
 

 

 

مصطفى مدبولى فى مجلس النواب (8)
 

 

مصطفى مدبولى مجلس النواب (1)
 

 

مصطفى مدبولى مجلس النواب (2)
 

 

مصطفى مدبولى مجلس النواب (3)
 

 

مصطفى مدبولى مجلس النواب (4)
 

 

مصطفى مدبولى مجلس النواب (5)
 

 

مصطفى مدبولى مجلس النواب (6)
 

 

مصطفى مدبولى مجلس النواب (7)
 

 

مصطفى مدبولى مجلس النواب (8)
 

 

مصطفى مدبولى مجلس النواب (9)
 

 

مصطفى مدبولى مجلس النواب (10)
 

 

مصطفى مدبولى مجلس النواب (11)
 

 

مصطفى مدبولى مجلس النواب (12)
 

 

مصطفى مدبولى مجلس النواب (13)
 

 

مصطفى مدبولى مجلس النواب (14)
 

 

مصطفى مدبولى مجلس النواب (15)
 

 


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اليوم السابع بلس

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