صور.. رئيس الوزراء يصل البرلمان لإلقاء قرار الرئيس بشأن فرض حالة الطوارئ

وكان الدكتورعلى عبد العال، رئيس مجلس النواب، قال إن المادة 132 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن يلقى رئيس الوزراء بيانا عن الأسباب التى دعت إلى فرض حالة الطوارئ، وأن يحيل المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.

وتابع عبد العال:" نظرا لارتباط رئيس الوزراء بموعد هام مع الرئاسة فسوف يؤجل استماع المجلس لبيان رئيس الوزراء لحين حضوره جلسة اليوم".