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صحف السودان تهتم بإرجاء محاكمة عمر البشير لـ 16 نوفمبر الحالى

الأحد، 03 نوفمبر 2019 09:42 ص
صحف السودان تهتم بإرجاء محاكمة عمر البشير لـ 16 نوفمبر الحالى عمر البشير
الخرطوم (أ ش أ)

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اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم الأحد، بإرجاء محكمة سودانية أمس، محاكمة الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، إلى 16 نوفمبر الجارى.

ويواجه البشير تُهما تتعلق بالثراء غير المشروع، والتعامل بالنقد الأجنبى، بعد العثور في منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية.


فذكرت صحيفة "الانتباهة" أن المحكمة لم تتمكن من سماع شاهد للنفى بسبب، سفره خارج البلاد، لافتة إلى أن الدفاع طلب من المحكمة معاينة مكان ضبط الأموال محل الاتهام.


من جانبها، أوضحت صحيفة "السودانى" أن دفاع الرئيس المعزول، طلب ضم تقرير صادر عن الأمم المتحدة يتناول الوضع المالي في السودان، لافتة إلى أن المحكمة تعتزم مقاضاة الشاهد الذي تغيب عن حضور الجلسة.


وأشارت صحيفة "الجريدة" إلى أن المحكمة حذرت وسائل الإعلام من "التناول الضار للقضية".


بدورها، اهتمت صحيفة "الصيحة"، بتصريحات توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، عن عقد قمة ثلاثية قريباً، تجمع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ورئيس أوغندا يورى موسيفنى، للتشاور حول الترتيبات الأخيرة لتنفيذ اتفاقية السلام فى دولة الجنوب.

 

 


صحف السودان

عمر البشير

السودان

محاكمه عمر البشير

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