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شاهد..جيران هشام عبد الحميد: "بعت وطنك بالفلوس.. انت مش راجل"

الأحد، 03 نوفمبر 2019 10:30 م
شاهد..جيران هشام عبد الحميد: "بعت وطنك بالفلوس.. انت مش راجل" الفنان هشام عبد الحميد
كتب: أسامة طلعت – محمد فتحى عبد الغفار

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رحل إلى تركيا طمعا فى الأموال ، وبحثاً عن شهرة فشل فى تحقيقها، كما فعل الخونة من أمثاله، كانت هذه أبرز تصريحات أهالى منطقة العجوزة التى تربى فيها الفنان هشام عبد الحميد ، الذى فضل التواجد فى دولة معادية لمصر بحثاً عن مأرب أخرى .

فى البداية قال  أحمد إبراهيم ،  أحد أصدقاء هشام عبد الحميد: بقالى 54 سنة ساكن فى العجوزة وهشام كان صحبى لكن أول ما لقيته على القنوات اللى بتمولها قطر وتركيا بيشتم فى مصر مبقاش لا صحبى ولا أخوية لأن دى مصر ماينفعش حد يخونها عشان فلوس.

ويضيف إبراهيم: فيه ناس عايزه البلد تقع وده مش هييحصل ، اللى حصل فى 25 يناير يوقع دول وفعلاً فيه دول وقعت لكن مصر لأ، فى 67 كان معانا فلوس لكن مش لاقيين نأكل كانت كل حاجة بالطوابير وزحام رهيب على البيض والسكر وكل حاجة كانت قليلة.

وتابع  أحمد إبراهيم  قائلاً: هشام عبد الحميد لما لقى نفسه بيفشل فى مصر قال أعمل حاجة عشان أظهر تانى فراح تركيا وعرض خدماته ليسب مصر وأهلها لكن ليس معنى هذا أن أتحدث عن شذوذ هشام ، على الرغم من إنه شاذ بالفعل سواء هو أو خالد ابو النجا.

وقال أبو بكر مصطفى ، الجار الذى يسكن فى العمارة التى ولد بها هشام عبد الحميد : كانت بدايته ممثل عادى ولم يكن يتوقع أحد أن يترك مصر ويذهب للقنوات التابعة لتركيا وقطر والتى تعادى مصر، صراحة والمفروض الواحد ما يحطشهاش فى موقف سيئ حتى لو مش عاجبنا بعض حاجات ماتبقاش دى الطريقة ولو عايز تنتقد شيء فده متاح لكن ما تهاجمش بلدك .

وفى رسالة لهشام عبد الحميد قال مصطفى : ماتهاجمش مصر من بلد معادية ليها لأن ده غلط وإذا كان كلامك كويس تعالى هنا وواجه الناس برأيك.

ومن جهة أخرى يقول حسن سلامة أحد سكان منطقة العجوزة : هو جارى لكن اللى بيعمله ده غلط والمفروض يتحاكم وليه يخرج بره بلده ويشتم فيها، وهو راجل مادى لأنه ساب بلده وبيشتم فيها عشان الفلوس يعنى دى أخرة البلد اللى أكلته وشربته.

خالد الوحش ، حلاق ومن سكان منطقة العجوزة يقول عن تطرف هشام عبد الحميد: هو جارنا لكن انت تسيب الفن وتروح تشتم فى بلدك اللى ربتك وكبرتك، اتقى الله فى بلدك وناسك.

وأضاف الوحش: هشام عبد الحميد خائن ولو شوفته قدامى  "هتف " على وشه  لأنه مش راجل، لا هو ولا اللى زيه  طلعتوا برة علشان تقبضوا بالدولار وتخربوها ربنا ينتقم منكم.

قال وائل عوف أحد جيران هشام عبد الحميد: اللى يطلع من مصر ما يدخلهاش تانى وفيه بلاد بتضربنا بالناس دى لكن مش هيقدروا يعملوا حاجة عشان هم مش رجالة أصلاً  ، واللى بيعملوه ده له وصف واحد  فقط "خيانة " وحلهم الوحيد الموت لو حاولوا يرجعوا.

 

 

 


هشام عبد الحميد

الخائن هشام عبد الحميد

قنوات الاخوان

جيران هشام عبد الحميد

أهالى منطقة هشام عبد الحميد

الإرهابي هشام عبد الحميد

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