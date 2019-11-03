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سفينة تجارية إيطالية تنقل 151 مهاجرا إلى جزيرة صقلية

الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:00 م
سفينة تجارية إيطالية تنقل 151 مهاجرا إلى جزيرة صقلية مهاجرون - أرشيفية
روما /أ ش أ/

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أرست سفينة إيطالية تجارية، اليوم الأحد، بأحد موانئ صقلية وعلى متنها 151 مهاجرا أنقذتهم من البحر المتوسط قبالة ليبيا، أمس السبت.

وأرست سفينة "آسو ترنتا" بميناء "بوتسالو"، فيما لم يعرف على الفور إذا ما كان سيتم السماح للمهاجرين بالمكوث فى إيطاليا أم سيتم توزيعهم بين دول الاتحاد الأوروبى.

وكانت سفينة تابعة لمنظمة خيرية ألمانية رست، فى وقت سابق، بمدينة "تارانتو" الإيطالية، وعلى متنها 88 مهاجرا، ووفق ما تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبى فسيتم توزيع 67 منهم على 4 دول فيما سيمكث البقية فى إيطاليا.

 

 


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بوتسالو

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