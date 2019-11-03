زى انهارده عام 2014.. افتتاح بُرج التجارة العالمى رقم واحد بارتفاع 541 مترًا

كتب محمد جمال

فى مثل هذا اليوم 3 نوفمبر 2014 ، تم افتتاح مركز التجارة العالمى رقم واحد الواقع فى مدينة نيويورك بارتفاع 541 مترًا، والذى يقع فى نفس موقع برجى التجارة العالمى المنهارين فى هجمات 11 سبتمبر 2001 بالمنطقة المعروفة بجراوند زيرو ويهدف بناء برج الحرية إلى سد بعض من الفجوة العاطفية والفعلية التى حفرها ذلك اليوم فى الحى الواقع فى المنطقة الجنوبية من جزيرة منهاتن.

ويرتفع المبنى 1776 قدماً، وقد تم اختيار ذلك الرقم عمداً إذ أنه يرمز إلى العام الذى أعلنت فيه ثلاث عشرة مستعمرة صغيرة على محاذاة ساحل المحيط الأطلسى فى قارة أميركا الشمالية "أنها، ومن الحق أن تكون، ولايات حرة مستقلة." وهى التى شكلت الولايات المتحدة الأمريكية.